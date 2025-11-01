۱۰ آبان ۱۴۰۴ - ۱۳:۱۰

انسداد ۴۰ حلقه چاه غیرمجاز در مهاباد

انسداد ۴۰ حلقه چاه غیرمجاز در مهاباد

سرویس آذربایجان غربی- مدیر منابع آب مهاباد، از انسداد بیش از ۴۰ حلقه چاه غیرمجاز در شش‌ماهه نخست سال جاری در این شهرستان خبر داد.

به گزارش کردپرس، خالد رحمانی با اشاره به وضعیت نامناسب منابع آبی، کاهش حجم ذخیره آب پشت سد مهاباد اظهار کرد:  در راستای اجرای مصوبات شورای حفاظت از منابع آب در٦ماهه نخست سال جاری، از مجموع ۵۰ حلقه چاه غیرمجاز شناسایی‌شده، تعداد ۴۰ حلقه چاه به دو شیوه توافقی و با حکم قضایی مسدود شده است.

او افزود:  این اقدام موجب صرفه‌جویی بیش از ۸۸ هزار مترمکعب آب در محدوده شهرستان مهاباد شده است.

مدیر منابع آب مهاباد گفت: در این راستا همچنین ۵ دستگاه حفاری غیرمجاز و تعدادی از ادوات مرتبط توقیف و به مراجع قضایی معرفی شده‌اند.

رحمانی از اقدامات انجام‌شده در حوزه آب‌های سطحی نیز خبر داد و گفت: چندین مورد لوله‌های غیرمجاز انتقال آب از سد مهاباد به اراضی حاشیه سد جمع‌آوری و ۲۵ فقره شکایت در این زمینه به دستگاه قضایی ارسال شده است.

رحمانی خاطرنشان کرد: در جریان این اقدامات، ۴ دستگاه تانکر حمل آب که با سوءاستفاده از شرایط کم‌آبی اقدام به فروش غیرقانونی آب با مبالغ بالا می‌کردند، شناسایی شده و پرونده آن‌ها در حال رسیدگی قضایی است.

کد خبر 2790244

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha