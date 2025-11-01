انسداد ۴۰ حلقه چاه غیرمجاز در مهاباد

به گزارش کردپرس، خالد رحمانی با اشاره به وضعیت نامناسب منابع آبی، کاهش حجم ذخیره آب پشت سد مهاباد اظهار کرد: در راستای اجرای مصوبات شورای حفاظت از منابع آب در٦ماهه نخست سال جاری، از مجموع ۵۰ حلقه چاه غیرمجاز شناسایی‌شده، تعداد ۴۰ حلقه چاه به دو شیوه توافقی و با حکم قضایی مسدود شده است.

او افزود: این اقدام موجب صرفه‌جویی بیش از ۸۸ هزار مترمکعب آب در محدوده شهرستان مهاباد شده است.

مدیر منابع آب مهاباد گفت: در این راستا همچنین ۵ دستگاه حفاری غیرمجاز و تعدادی از ادوات مرتبط توقیف و به مراجع قضایی معرفی شده‌اند.

رحمانی از اقدامات انجام‌شده در حوزه آب‌های سطحی نیز خبر داد و گفت: چندین مورد لوله‌های غیرمجاز انتقال آب از سد مهاباد به اراضی حاشیه سد جمع‌آوری و ۲۵ فقره شکایت در این زمینه به دستگاه قضایی ارسال شده است.

رحمانی خاطرنشان کرد: در جریان این اقدامات، ۴ دستگاه تانکر حمل آب که با سوءاستفاده از شرایط کم‌آبی اقدام به فروش غیرقانونی آب با مبالغ بالا می‌کردند، شناسایی شده و پرونده آن‌ها در حال رسیدگی قضایی است.