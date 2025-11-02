۱۱ آبان ۱۴۰۴ - ۲۳:۳۶

المشهدانی در دیدار هاکان فیدان: عراق از حقوق آبی مشروع خود عقب‌نشینی نخواهد کرد

سرویس عراق و اقلیم کردستان- رئیس پارلمان عراق در دیدار وزیر خارجه ترکیه ضمن رایزنی درباره پرونده آب، تاکید کرد که عراق از حقوق آبی مشروع خود عقب‌نشینی نخواهد کرد.

به گزارش کردپرس، براساس بیانیه پارلمان عراق، در این دیدار دو طرف روابط دوجانبه و تاریخی عراق و ترکیه و راه‌های تقویت همکاری سیاسی و اقتصادی و امنیتی را بررسی کردند.

المشهدانی تاکید کرد که عراق امروز با اطمینان به سمت مرحله جدیدی از سازندگی، توسعه و حاکمیت ملی مستحکم حرکت می‌کند.

وی خواستار ایجاد شراکت استراتژیک متوازن مبتنی بر احترام متقابل و تقویت همکاری در زمینه‌های سرمایه گذاری و اقتصادی به ویژه مشارکت شرکت‌های ترکیه‌ای در پروژه جاده توسعه و پروژه‌های حیاتی بزرگ در عراق شد.

دو طرف درباره پرونده آب نیز رایزنی کردند و المشهدانی تاکید کرد که عراق از حقوق آبی مشروع خود عقب نشینی نخواهد کرد.

وی خواستار گفت‌وگو و تفاهم مشترک برای تضمین افزایش سهمابه عراق و مدیریت منصفانه و پایدار منابع آبی مشترک در راستای تقویت ثبات منطقه و تعمیق روابط و همکاری بغداد و آنکارا شد.

