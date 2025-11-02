به گزارش کردپرس، براساس بیانیه پارلمان عراق، در این دیدار دو طرف روابط دوجانبه و تاریخی عراق و ترکیه و راههای تقویت همکاری سیاسی و اقتصادی و امنیتی را بررسی کردند.
المشهدانی تاکید کرد که عراق امروز با اطمینان به سمت مرحله جدیدی از سازندگی، توسعه و حاکمیت ملی مستحکم حرکت میکند.
وی خواستار ایجاد شراکت استراتژیک متوازن مبتنی بر احترام متقابل و تقویت همکاری در زمینههای سرمایه گذاری و اقتصادی به ویژه مشارکت شرکتهای ترکیهای در پروژه جاده توسعه و پروژههای حیاتی بزرگ در عراق شد.
دو طرف درباره پرونده آب نیز رایزنی کردند و المشهدانی تاکید کرد که عراق از حقوق آبی مشروع خود عقب نشینی نخواهد کرد.
وی خواستار گفتوگو و تفاهم مشترک برای تضمین افزایش سهمابه عراق و مدیریت منصفانه و پایدار منابع آبی مشترک در راستای تقویت ثبات منطقه و تعمیق روابط و همکاری بغداد و آنکارا شد.
