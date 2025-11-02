هاکان فیدان: PKK در عراق و سوریه هم باید سلاح خود را زمین بگذارد

به گزارش کردپرس، هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، در نشست خبری مشترک با فواد حسین همتای عراقی خود در بغداد با بیان اینکه منطقه با بحرانی بزرگ روبهروست، تأکید کرد که راه برونرفت از این وضعیت، تفاهم و همکاری میان کشورهای منطقه است. او گفت برای رسیدن به توسعه پایدار، دولتهای منطقه باید در برابر تحولات کنونی متحد باشند و بدون اتکا به بازیگران خارجی، راهحلهای ریشهای برای بحرانهای موجود بیابند. فیدان با اشاره به ثبات کنونی عراق، از برنامههای مشترک در حوزه آب، تجارت و انرژی خبر داد و خلع سلاح PKK را گامی مهم در مسیر امنیت منطقه خواند.
بنا بر گزارش میدل ایست نیوز، هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه در کنفرانس خبری با فواد حسین همتای عراقی خود در بغداد تصریح کرد: ما در بغداد با یکدیگر اقدام و فعالیت مشترک در مسائل مربوط به آب و تجارت را بررسی کردیم.
وی گفت: منطقه ما با بحران بزرگی روبروست و برای دستیابی به توسعه، چارهای جز توافق و تفاهم با یکدیگر وجود ندارد. کشورهای منطقه باید در قبال حوادث جاری و کنونی منطقه با یکدیگر متحد باشند. ما کشورهای منطقه، باید به اتفاق یکدیگر و بدون درخواست کمک از خارج، راهحلهای ریشهای و صریحی برای بحرانهای منطقه پیدا کنیم.
فیدان در ادامه این کنفرانس خبری با اشاره به اینکه عراق امروزه از امنیت و ثبات برخوردار است و شاهد شکوفایی و بازسازی این کشور هستیم، تاکید کرد: ما به دنبال تداوم امنیت و ثبات عراق هستیم و همکاری های منطقه ای میان کشورها باید به بالاترین سطوح برسد.
وزیر خارجه ترکیه با تقدیر از مقامات عراقی از جمله نخست وزیر این کشور بویژه در پرونده های مربوط به توسعه گفت: توافقنامهای که قرار است ما با عراق امضا کنیم در نوع خود توافقنامه ای کم نظیر خواهد بود ضمن اینکه این توافقنامهها راه را برای اصلاح زیرساختهای آبی عراق باز خواهد کرد.
وی خاطر نشان کرد: ما در زمینه انرژی نیز همکاریهای سازنده و پر باری با عراق خواهیم داشت و کمیته های مشترکی میان دو کشور در خصوص همکاری های گوناگون در زمینه انرژی تشکیل دادهایم.
فیدان با تاکید بر حمایت کشورش از همسایگان ترکیه گفت: ما از دولت عراق حمایت کامل به عمل آوردهایم و همچنان به این کار ادامه می دهیم درست مانند حمایتی که از دولت سوریه به عمل می آوریم.
وزیر خارجه ترکیه در بخش دیگری از سخنان خود به خلع سلاح PKK اشاره کرد و گفت: اعلام اینکه این سازمان تروریستی سلاح و اقدامات نظامی را کنار گذاشته است، یک گام مهم است و این امر باید در سوریه و عراق نیز انجام شود.
گفتی است، تا این لحظه رسانه های رسمی ترکیه سخنان فیدان را بازتاب نداده اند.
