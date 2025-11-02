دیدار هاکان فیدان با اعضای دفتر سیاسی حماس در استانبول

به گزارش کردپرس، هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه، روز شنبه در استانبول با اعضای دفتر سیاسی جنبش حماس دیدار کرد. گفتوگوها بر وضعیت آتشبس در غزه و نیازهای انسانی جاری در این منطقه جنگزده متمرکز بود. این دیدار در آستانه نشست وزیران خارجه چند کشور مسلمان برای بررسی مرحله دوم آتشبس و گامهای بعدی در روند صلح برگزار شد.
به نوشته دیلی صباح ترکیه هاکان فیدان در این دیدار با اعضای دفتر سیاسی حماس درباره آخرین وضعیت آتشبس در نوار غزه و تداوم کمکهای انسانی به مردم این منطقه گفتوگو کرد.
قرار است روز دوشنبه وزیران خارجه چند کشور اسلامی برای بررسی آتشبس در غزه و اقدامات بعدی گرد هم آیند. فیدان پیشتر اعلام کرده بود که این نشست با حضور وزیران خارجه هشت کشور برگزار میشود که در ماه سپتامبر در نیویورک با رئیسجمهور وقت آمریکا، دونالد ترامپ، دیدار کرده بودند: ترکیه، قطر، عربستان سعودی، مصر، امارات متحده عربی، اردن، پاکستان و اندونزی.
فیدان روز جمعه تأکید کرده بود که محور اصلی گفتوگوها در این نشست، بررسی نحوه ورود به «مرحله دوم آتشبس» و بهویژه تشکیل «نیروی تثبیتکننده» در غزه خواهد بود.
طبق توافق اولیه آتشبس که از ۱۰ اکتبر آغاز شده، جنبش حماس تاکنون ۲۰ اسیر اسرائیلی را زنده آزاد کرده و پیکر ۱۹ نفر از ۲۸ اسیر اعلامشده را تحویل داده است. با این حال اسرائیل مدعی شده است که یکی از پیکرهای دریافتشده با فهرست رسمی اسیران این کشور مطابقت ندارد.
بر اساس گزارش وزارت بهداشت غزه، از زمان آغاز آتشبس، نیروهای اسرائیلی ۲۱۱ فلسطینی را کشته و ۵۹۷ نفر دیگر را زخمی کردهاند.
اسرائیل تداوم مذاکرات برای مرحله دوم آتشبس را به بازگرداندن همه پیکرهای گروگانها مشروط کرده است، در حالی که حماس میگوید بهدلیل تخریب گسترده در غزه، این روند نیاز به زمان دارد.
در مرحله نخست توافق، آزادی گروگانهای اسرائیلی در برابر آزادی نزدیک به دو هزار زندانی فلسطینی پیشبینی شده است. این طرح همچنین شامل بازسازی غزه و ایجاد سازوکار حکمرانی جدیدی بدون حضور حماس میشود.
از زمان آغاز حملات اسرائیل به غزه در اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، بیش از ۶۸ هزار و ۵۰۰ نفر ــ عمدتاً زنان و کودکان ــ کشته و بیش از ۱۷۰ هزار و ۶۰۰ نفر زخمی شدهاند.
