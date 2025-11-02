به گزارش کردپرس، فؤاد حسین، وزیر خارجه عراق امروز یکشنبه ۲ نوامبر ۲۰۲۵ گفت که روابط دوجانبه میان عراق و ترکیه روابطی قوی و مبتنی بر تاریخ و جغرافیا و منافع مشترک و روابط تجاری و اقتصادی است.
به نوشته میدل ایست نیوز، وی حضور فیدان و هیئت همراه او را برای موضوع مهمی دانست و گفت که سندی درباره چگونگی مدیریت آب میان دو کشور امضا خواهد شد.
وزیر خارجه عراق گفت که مساله آب میان دو کشور بررسی شد و نشستهای گسترده ای نیز در آنکارا برگزار شده بود.
رئیس دستگاه دیپلماسی عراق از رایزنی درباره مسائل امنیتی با ترکیه از جمله فعالیت حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) خبر داد و گفت که سران این حزب اعلام کردند که این حزب به زودی منحل خواهد شد و عناصر مسلح آن نیز منحل خواهند شد.
وی ابراز امیدواری کرد که دو طرف به راه حل های ملموسی برسند تا امنیت در مناطق محل حضور عناصر پ.ک.ک برقرار شود.
