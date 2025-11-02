برگزاری اولین جشن بزرگ انار در روانسر دروازه اورامانات

به گزارش خبرنگار کردپرس؛ این جشنواره با حضور گسترده گردشگران و علاقه مندان فرهنگ و فولکلور کردی منطقه اورامانات برگزار شد.
برنامههایی مانند هلپرکی، شمشال نوازی، برگزاری آیین انارانه، دهل نوازی و سرنانوازی و ... از جمله بخشهای مختلف این جشنواره یک روزه در دروازه اورامانات بودند.
ناصر احمدی مدیر اقامتگاه بومگردی سابات روانسر در جشنواره ملی روستا و عشایر، به خاطر موفقیتهای درخشان در حوزه گردشگری خلاق و مهاجرت معکوس به روستا به عنوان کارآفرین برتر و نخبه کشوری برگزیده شد و از پیشگامان این عرصه در کشور است.
احمدی در گفتگو با کردپرس در اینباره گفت: ده سال از آغاز به کار اقامتگاه بومگردی سابات میگذرد و طی این مدت گردشگران سراسر کشور هر بار در این مجموعه شاهد یک تجربه تازه و یک رویداد نوآورانه بوده اند.
وی افزود: امسال هم برای نخستین بار، "جشن انار" را در روانسر، دروازه اورامانات، پایهگذاری کردیم که خوشبختانه با استقبال گستردهی مردم هم مواجه شدیم. با این امید که هر ساله شاهد تداوم این جشن بزرگ کردی در منطقه باشیم.
این صاحبنظر حوزه گردشگری عنوان کرد: این جشن در کنار زیبایی و شادی که برای گردشگران و مردم کرمانشاه به ارمغان آورده، در واقع یک دسترسی کوتاه، آسان و ایمن را فراهم کرده و دیگر نیازی به چهار ساعت رانندگی در جادههای پرپیچ و خم و طاقتفرسا تا "سلین" در هورامان تخت نیست و اقامتگاه سابات با مرکز استان تنها یک ساعت فاصله دارد و یک فاصله دو ساعته با سنندج و سه ساعته با ایلام دارد.
وی ادامه داد: سابات، تنها اقامتگاهی در کشور است که از تقویم رویدادهای گردشگری برخوردار است و تنوع فرهنگی منطقه را در قالب مراسمهای زیبا و باشکوه و بدیع به تصویر میکشد و از زمان برگزاری "اولین جشنواره گیاهان خودروی کوهی" تا امروز، این روال دارد.
این مدیر شناختهشده در عرصه برگزاری جشنوارههای ملی و بینالمللی تصریح کرد: معمولاً بار عظیم برگزاری اینگونه جشنوارهها بر دوش نهادهای بزرگ دولتی است و با محوریت شهرها برگزار میشود. در حالیکه اقامتگاه بومگردی سابات در روستای کانی کچکینه روانسر، پرچمدار برگزاری رویدادهای مختلف شده و همین فعالیت ها همواره این مجموعه را در صدر بومگردیهای فعال کشور نگاه داشته است.
وی در ادامه به سوابق کاری خود اشاره کرد و گفت: خوشبختانه مدیریت بومگردی سابات طی این سالها در کشور به عنوان یک نوآور و کارآفرین چندبعدی در جشنوارههای کشوری با سابقهای درخشان در خلق و توسعه پروژههای خلاقانه در حوزههای هنری، فرهنگی و گردشگری، بارها مورد تشویق و تقدیر قرار گرفته است و طی این دو دهه گذشته با تلفیق هنر، فناوری و کارآفرینی، توانستهایم پروژههای پیشگامانهای را به ثمر برسانیم.
ناصر احمدی همچنین به دستاوردهای کلیدی در حوزه نوآوری و کارآفرینی اشاره کرد و گفت: راهاندازی اولین گروه موسیقی، عروسکی و انیمیشن دو زبانه (کُردی و فارسی) با نام "دیلان" در سال ۱۳۸۵، تأسیس اولین اقامتگاه بومگردی در منطقه با رویکرد توسعه پایدار در سال ۱۳۹۶، ایجاد شرکت در حوزه تولید محتوا و فناوریهای کاربردی، تولید بیش از ۶ اثر انیمیشن، یک سریال و یک فیلم سینمایی با رویکردی نوآورانه از جمله دستآوردهای مجموعه سابات است. همچنین تجربیات ممتاز کارآفرینی مانند کسب عنوان کارآفرین برتر بنیاد برکت (۱۳۹۹) در حوزه اشتغالزایی، بومگردی برگزیده کشور (۱۴۰۲) در حوزه تولید محتوا و گردشگری سبز از طرف انجمن بومگردی کشور، نخبه کشوری و کارآفرین برتر (۱۴۰۴) در حوزه مهاجرت معکوس و توسعه پایدار بخاطر (ساخت مستند روستایی که جغد آخرین ترانه اش را خوانده بود) از طرف نهاد ریاست جمهوری و سخنران منتخب در محضر رئیسجمهور به عنوان یکی از دو نخبه برتر کشور از دیگر عناوین شاخص کسب شده است.
وی افزود: علاوه بر این ها مدیریت تولید پروژههای خلاقانه، کارگردانی و نویسندگی، توسعه کسبوکارهای دانشبنیان، طراحی و اجرای پروژههای گردشگری پایدار، و بهکارگیری فناوریهای نوین از جمله هوش مصنوعی در تولید محتوا و توسعه خدمات از جمله کارهای برجسته صورت گرفته در مجموعه سابات است.
مدیر بومگردی سابات در پایان گفت: هماکنون نیز با تمرکز بر توسعه راهحلهای نوآورانه در حوزه فناوریهای فرهنگی و گردشگری، آماده همکاری در اجرای پروژههای توسعۀ علم و فناوری هستم و با اشتیاق فراوان در خدمت پیشبرد اهداف متعالی این عرصه هستیم.
نظر شما