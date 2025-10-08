ناصر احمدی مدیر بومگردی سابات روانسر، کارآفرین برتر کشور شد

به گزارش کردپرس؛ به گزارش خبرنگار کردپرس؛ ناصر احمدی ، در سال 1402 نیز در نخستین سمینار ملی آموزشی-تجربی خانه‌های بوم‌گردی ایران به عنوان مدیر بوم گردی برتر مورد تجلیل قرار گرفت.

فعال مطرح حوزه گردشگری روستایی کشور پس از دریافت جایزه در حضور معاون توسعه روستایی رئیس جمهور و دیگر مقامات حاضر در این رویداد ملی به سخنرانی پیرامون تجربیات و خلاقیت ها در حوزه گردشگری روستایی و مهاجرت معکوس به روستا پرداخت.

همچنین مهندس عسکر محمدی از روستای کاسه کران گیلانغرب مخترع برتر حوزه روستایی کرمانشاه در این رویداد حضور یافته است رئیس جمهور هنگام بازدید از نمایشگاه از طرح تقدیر و حمایت کرد.

دفتر امور روستایی استانداری کرمانشاه حضوری فعال در رویداد روز ملی روستا و عشایر دارد و از مجموعه های برتر در این رویداد بوده است.

نمایشگاه ملی روز روستا و عشایر توسط معاونت توسعه روستایی نهاد ریاست جمهوری در روزهای ۱۴ و ۱۵ مهرماه با حضور مقامات عالی‌رتبه کشور و گروهی از نخبگان و فعالان مردمی عرصه‌های مختلف روستا و عشایر در سالن همایش‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.

علاوه بر مقامات کشوری و مدیران ملی و استانی، جمعی از برگزیدگان عرصه های مختلف غعالیت های مرتبط با روستا و عشایر به ویژه نوآوران و کارآفرینان حضور دارند.

در حاشیه این رویداد چند نمایشگاه و برنامه‌های تخصصی و آموزشی نیز دایر شده است، رویکردها و سیاست‌های کلان در مسیر تحقق حکمرانی یکپارچه و مشارکتی در حوزه روستایی و عشایری کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد.

"الگوهای مشارکتی شاخص" و "ایده‌های برتر توسعه روستایی" دو بخش اصلی این رویداد است و جدیدترین دستاوردهای این حوزه نیز در نمایشگاه دستاوردهای شاخص توسعه روستایی و عشایری استان‌ها به نمایش در می آید.

همچنین، نمایشگاه نوآوری و فناوری‌های روستایی و عشایری با حضور شرکت‌های نوآور و تیم‌های فناور و نمایشگاه تشکل‌های مردمی با مشارکت فعالان روستایی و عشایر دایر می شود و برپایی سیاه‌چادر اقوام مختلف، اجرای آیین‌های محلی و بازی‌های بومی، نمایش صنایع دستی و تولیدات خلاق، و نگارخانه‌ای، رونمایی از تمبر یادبود روز ملی روستا و عشایر و نیز تجلیل از برگزیدگان روستایی و عشایر از دیگر برنامه های این رویداد است.