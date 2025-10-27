آزادی اوجالان در برابر خروج جنگجویان پ.ک.ک از ترکیه

به گزارش کردپرس، یکی از رهبران ارشد حزب کارگران کردستان ترکیه (پ.‌ک.‌ک) تأکید کرد آزادی عبدالله اوجالان، بنیان‌گذار زندانی این گروه، شرط اساسی برای پیشرفت مؤثر روند صلح نوظهور میان پ‌ک‌ک و ترکیه است.

دوریم پالو، از چهره‌های ارشد پ‌ک‌ک، روز یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار AFP در شمال عراق و هم‌زمان با آغاز خروج کامل نیروهای این گروه از خاک ترکیه گفت: «آزادی اوجالان برای پیشبرد مؤثر این روند حیاتی است. او آغازگر این فرآیند بوده و باید بتواند آزادانه با مردم دیدار کرده و در گفت‌وگوها مشارکت کند. لازم است شرایط زندان او فوراً بهبود یابد.»

عبدالله اوجالان، بنیان‌گذار پ‌ک‌ک در سال ۱۹۷۸، نماد شورش کردی علیه دولت ترکیه به شمار می‌رود؛ شورشی که بیش از چهار دهه به طول انجامید و حدود ۵۰ هزار کشته بر جا گذاشت. او که اکنون ۷۶ سال دارد، از سلول خود در جزیره امرالی نزدیک استانبول ــ جایی که از سال ۱۹۹۹ در حبس انفرادی به‌سر می‌برد ــ تلاش‌ها برای گذار از مبارزه مسلحانه به مبارزه سیاسی دموکراتیک در دفاع از حقوق کردهای ترکیه را هدایت کرده است.

پالو با اشاره به شرایط فعلی اوجالان گفت: «بسیار دشوار است چنین روند حساسی در وضعیت حبس و انزوا پیش برود. آزادی او برای تقویت اثربخشی روند صلح ضروری است.»

به گفته این مقام پ‌ک‌ک، تصمیم به خروج نیروها از ترکیه با هدف محافظت از روند صلح در برابر «تحریکات و تنش‌ها» اتخاذ شده است. او همچنین هشدار داد استفاده از «زبان دوقطبی» می‌تواند به این فرآیند آسیب بزند.

وی افزود: «در فضای سیاسی ترکیه، هم مخالفان روند صلح حضور دارند و هم حامیان آن. ما نمی‌گوییم همه باید دیدگاهی واحد داشته باشند، فقط باید به زبان و نحوه گفت‌وگو توجه شود.»

پالو تأکید کرد پ‌ک‌ک درک می‌کند که روند صلح زمان‌بر است: «ما این موضوع را با ناامیدی دنبال نمی‌کنیم و نمی‌گوییم چون ترکیه هنوز اقدامی نکرده، پس همه‌چیز بی‌فایده است. چنین فرآیندهایی یک‌شبه یا در چند ماه به نتیجه نمی‌رسند. گاهی دچار رکود یا توقف می‌شوند و سپس مسیر دوباره باز می‌شود.»

او در ادامه افزود برای تداوم این مسیر، دولت ترکیه باید گام‌های قانونی لازم برای تعیین وضعیت شبه‌نظامیانی را که سلاح را کنار گذاشته و مایل به بازگشت به ترکیه هستند، هرچه سریع‌تر بردارد.

پالو یادآور شد: «پ‌ک‌ک با نابودی بخشی از سلاح‌های خود در ژوئیه و آغاز خروج کامل نیروهایش از ترکیه نشان داده است که تا چه اندازه در مسیر حل این مسئله صادق و جدی است. ما با این گام‌ها نه‌تنها برای افکار عمومی ترکیه بلکه برای جهان، صداقت خود را در پیگیری راه‌حل مسالمت‌آمیز ثابت کرده‌ایم.»