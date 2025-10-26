بازتاب جهانی اعلام خروج نیروهای پ.ک.ک از ترکیه

به گزارش کردپرس، اعلام رسمی حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) مبنی بر خروج کامل نیروهایش از خاک ترکیه به شمال عراق، که در تازه ترین بیانیه اش، خود را جنبش آزادی معرفی کرده، بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های بین‌المللی از جمله فرانسه۲۴، الجزیره و آسوشیتدپرس داشته است. این اقدام به‌عنوان مرحله‌ای کلیدی در روند صلح میان پ.ک.ک و دولت ترکیه توصیف می‌شود که می‌تواند به یکی از طولانی‌ترین درگیری‌های مسلحانه منطقه پایان دهد.

پ.ک.ک روز یکشنبه در مراسمی در کوه‌های قندیل اعلام کرد: «در حال اجرای خروج تمامی نیروهای خود از ترکیه هستیم.» به گفتهٔ خبرنگار فرانس 24 حاضر در محل، بیست‌وپنج جنگجو – از جمله هشت زن – از ترکیه به شمال عراق منتقل شده‌اند.

صبری اوک، از اعضای ارشد این گروه، در این مراسم گفت: «برای جلوگیری از هرگونه درگیری یا تحریک، با تأیید عبدالله اوجالان همه نیروهای خود را به مناطق دفاعی مدیا در شمال عراق منتقل می‌کنیم.»

این تصمیم در ادامهٔ روندی اتخاذ شده است که از ماه مه آغاز شد؛ زمانی که پ.ک.ک در پی فراخوان عبدالله اوجالان، رهبر زندانی خود، رسماً از مبارزه مسلحانه دست کشید و انحلال سازمانی خود را اعلام کرد. در تیرماه نیز در مراسمی نمادین در سلیمانیه، نخستین دسته از سلاح‌های این گروه نابود شد.

پ.ک.ک در بیانیه‌ای جدید تأکید کرده است که برای پیشبرد روند صلح، دولت ترکیه باید گام‌های قانونی و سیاسی لازم را برای ادغام دموکراتیک کردها و مشارکت آنان در سیاست کشور بردارد. صبری اوک تصریح کرد: «قوانین ویژه‌ای باید برای این روند تدوین شود؛ ما خواهان عفو عمومی صرف نیستیم، بلکه مقرراتی مشخص و متناسب با شرایط پ.ک.ک می‌خواهیم.»

رسانه‌های ترکیه گزارش داده‌اند که رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه طی روزهای آینده با هیأتی از نمایندگان حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (دم) دیدار خواهد کرد. این هیأت پس از آن عازم جزیره امرالی خواهد شد تا با اوجالان دیدار و دربارهٔ آیندهٔ روند صلح گفت‌وگو کند.

دولت ترکیه نیز در مردادماه کمیسیونی ۵۱ نفره را مأمور بررسی اصلاحات قانونی و نظارت بر روند اجرای توافقات کرد. به گفتهٔ عمر چلیک، سخنگوی حزب عدالت و توسعه، خروج نیروهای پ.ک.ک «گامی ملموس در مسیر تحقق چشم‌انداز ترکیه بدون ترور» است.

بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، تحلیلگران معتقدند ضعف نظامی پ.ک.ک، خستگی عمومی جامعه کرد از دهه‌ها خشونت، و ابتکار جدید دولت ترکیه برای مذاکره با اوجالان، فرصت تاریخی تازه‌ای برای گذار از مبارزه مسلحانه به فعالیت سیاسی فراهم کرده است. پایان درگیری میان ترکیه و پ.ک.ک همچنین می‌تواند بر وضعیت امنیتی سوریه و روابط آنکارا با نیروهای کرد مورد حمایت آمریکا تأثیرگذار باشد.