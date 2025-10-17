مسکو و دمشق پس از سقوط اسد؛ بازتعریف ائتلاف قدیم در لباسی تازه

سرویس سوریه - ده سال پس از ورود نظامی روسیه به جنگ سوریه، کرملین این بار میزبان «احمد شرع» رئیس دولت موقت دمشق است؛ دیداری که پایان دوره مداخله نظامی و آغاز فصل «نفوذ نرم» روسیه در سوریه را رقم میزند. از طرطوس تا قنیطره، مسکو و دمشق میکوشند ائتلافی که زمانی با بمباران آغاز شد را این بار بر پایه قرارداد و بازسازی ادامه دهند.
از سقوط اسد تا بازگشت گفتوگو
رفتوآمدهای خاموش، گفتوگوهای تدریجی
روسیه در پی نفوذ کم هزینه، دمشق در جستجوی ثبات
از «نظامی» به «بازسازی»
جمعبندی بخش اول
پایگاهها؛ تداوم حضور، تغییر مأموریت
بازگشت روسها به جنوب؛ کمربند بازدارنده در برابر اسرائیل
معامله اقتصادی: از نفت تا گندم
پرونده حساس اسد
از جنگ به ژئوپلیتیک جدید
دیدار ۱۵ اکتبر ۲۰۲۵ در مسکو، تنها یک ملاقات تشریفاتی میان دو رئیس جمهور نبود؛ بلکه نقطه تلاقی منافع سه بازیگر اصلی در سوریه بود: روسیه، دولت جدید دمشق و اسرائیل.
دیدار ۱۵ اکتبر ۲۰۲۵ میان ولادیمیر پوتین و احمد شرع (ابومحمد جولانی) تنها یک ملاقات تشریفاتی نبود؛ بلکه بازتاب گذار روسیه و سوریه از مرحلهای پرتنش به فصلی تازه از همکاریِ محاسبه شده بود. روسیه و دمشق بار دیگر به هم رسیدهاند، اما این بار نه بر سر بقا، بلکه برای بازتعریف نقشها و منافع در نظمی جدید.
اما در ورای این همکاریها، تحولی بزرگتر در حال شکلگیری است: به نوشته المانیتور و نزاوی سیمایا گازتا، مسکو در حال پیریزی نظمی تازه در خاورمیانه است که با همکاری دمشق، قاهره و حتی تلآویو، نوعی ثبات مدیریت شده ایجاد میکند. این الگو همزمان ایران را از مدار تصمیم سازی در دمشق دور میکند و ترکیه را در شمال در وضعیت دفاعی نگه میدارد. به این ترتیب، روابط روسیه و سوریه پس از سقوط اسد وارد مرحلهای شده است که در آن، هر دو طرف یکدیگر را نه متحد، بلکه شریک واقع گرایانه میبینند:
کد خبر 2789787
نظر شما