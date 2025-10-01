توافق اولیه میان ترکیه و کردهای سوریه برای بازگشایی گذرگاه مرزی

به گزارش کردپرس، الهام احمد، دیپلمات ارشد اداره خودگردان شمال‌شرق سوریه، در گفت‌وگو با نشریه المجله چاپ لندن گفت توافق اولیه میان اداره خودگردان کردی و دولت ترکیه شامل بازگشایی گذرگاه میان شهر قامشلو در سوریه و شهر نصیبین در استان ماردین ترکیه است. به گفته او، «اجماع یا توافق مقدماتی» میان دو طرف حاصل شده و مذاکرات بعدی برای تعیین جزئیات ادامه خواهد یافت.

او این تحول را به رویدادهای اخیر پیرامون حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) مرتبط دانست. او تأکید کرد که فراخوان فوریه عبدالله اوجالان، رهبر زندانی پ‌.ک‌.ک، برای انحلال این گروه و تلاش‌های صلح دولت ترکیه با شبه‌نظامیان، موجب ایجاد کانال‌های محدود ارتباطی میان آنکارا و کردهای سوریه شده است.

در چارچوب روند صلحی که از اکتبر ۲۰۲۴ آغاز شد، اوجالان از پ‌ک‌ک خواسته بود سلاح‌های خود را زمین بگذارد. این گروه که از سال ۱۹۸۴ علیه دولت ترکیه دست به شورش مسلحانه زده بود، در مه گذشته اعلام کرد مبارزه مسلحانه را پایان داده و «مأموریت تاریخی خود را به سرانجام رسانده است». در ۳۰ ژوئیه نیز نیروهای پ‌ک‌ک طی مراسمی نمادین در شمال عراق، سلاح‌های خود را به آتش کشیدند.

با وجود سال‌ها دشمنی، تماس‌های میان ترکیه و نیروهای سوریه دموکراتیک (SDF) ــ که زمانی غیرقابل تصور بود ــ اکنون به‌تدریج در حال عادی‌سازی است. این تحول از طریق آتش‌بس‌، دیپلماسی پشت‌پرده و نگرانی‌های مشترک درباره امنیت و ثبات منطقه‌ای در پی شکست گروه داعش روی دادهاست.

بازگشایی گذرگاه نصیبین که از سال ۲۰۱۲ بسته بوده، می‌تواند تجارت مرزی را دوباره فعال کرده و به رشد اقتصادی در مناطق کردنشین و عرب‌نشین تحت کنترل SDF کمک کند.

با این حال، خواست اصلی آنکارا تغییر نکرده است که حذف کامل نفوذ پ‌ک‌ک در ساختار اداره خودگردان کردها در سوریه عنوان شده است.

الهام احمد همچنین از ترکیه خواست در مذاکرات جاری با دمشق نقش «میانجی بی‌طرف» را ایفا کند. او گفت مواضع ترکیه تاکنون روند سیاسی را به تعویق انداخته است:

او گفت: «ما می‌دانیم که ترکیه بر مراکز تصمیم‌گیری در دمشق نفوذ دارد. اما آنچه بیش از همه انتظار داریم این است که ترکیه نقش میانجی‌گر را ایفا کند و بی‌طرف بماند. البته در عمل بی‌طرف نمی‌ماند، اما ما این را مطالبه می‌کنیم.»

روند سیاسی مورد اشاره احمد به گفت‌وگوهای میان SDF و دولت انتقالی دمشق بازمی‌گردد؛ دولتی که پس از کنار رفتن حکومت بشار اسد در دسامبر ۲۰۲۴ تشکیل شد. این مذاکرات بر موضوعاتی چون ادغام نیروهای SDF در ارتش سوریه، ساختارهای غیرمتمرکز و نوعی خودگردانی محدود در مناطق کردنشین متمرکز بوده است.

دمشق تاکنون در برابر درخواست کردها برای ایجاد خودگردانی واقعی مقاومت کرده، اما گفت‌وگوها همچنین شامل واگذاری گذرگاه‌های مرزی و نهادهای مدنی به کنترل دولت نیز شده است. در همین راستا، SDF در مارس گذشته توافقی با دمشق برای ادغام در ساختارهای دولتی امضا کرده است.

با این وجود، این نیروها تاکنون درخواست ترکیه برای خلع سلاح کامل را رد کرده و تأکید کرده‌اند که شرایط سوریه ایجاب می‌کند ادغام در ساختار دولتی انجام شود، نه خلع سلاح کامل.