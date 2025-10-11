۱۹ مهر ۱۴۰۴ - ۱۲:۵۳

«مظلوم کوبانی» فرمانده کل SDF:

کمیته نظامی SDF به زودی به دمشق اعزام می‌شود

سرویس سوریه - «مظلوم عبدی» فرمانده کل نیروهای دموکراتیک سوریه اعلام کرد که به زودی یک کمیته نظامی به دمشق فرستاده خواهد شد تا درباره همکاری‌ها و حضور این نیرو در ساختار ملی سوریه گفت‌وگو کند و یگان‌های ضدتروریسم SDF در سراسر سوریه علیه داعش به فعالیت خود ادامه دهند.

به گزارش کردپرس، در مراسم نظامی به مناسبت دهمین سالگرد تأسیس نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF)، یگان‌های ضدتروریسم (YAT) برنامه‌های خود را در قالب یک مراسم رسمی به نمایش گذاشتند. «مظلوم عبدی» فرمانده کل SDF، در این مراسم حضور داشت و طی سخنانی اعلام کرد که به زودی یک کمیته نظامی از سوی SDF به دمشق اعزام خواهد شد تا درباره همکاری و ادغام احتمالی این نیرو با ساختارهای ملی سوریه گفت‌وگو شود.

به نوشته آژانس خبری هاوار، به مناسبت دهمین سالگرد تأسیس SDF، یگان‌های ضدتروریسم (YAT) برنامه‌های خود را در قالب یک مراسم رسمی به نمایش گذاشتند.

مظلوم عبدی در این مراسم تصریح کرد که در چارچوب این همکاری، یگان‌های ضدتروریسم SDF در تمامی مناطق سوریه به مبارزه علیه داعش ادامه خواهند داد و نقش خود در تضمین امنیت و ثبات در کشور را تقویت خواهند کرد.

وی افزود: «اعزام این کمیته نظامی، گامی مهم در راستای هماهنگی و همکاری با نهادهای ملی سوریه است و نشان‌دهنده تعهد SDF به مشارکت فعال در دفاع از تمامیت ارضی و امنیت کشور است.»

این بیانیه در حالی منتشر می‌شود که نیروهای دموکراتیک سوریه و یگان‌های ضدتروریسم آن، طی سال‌های گذشته نقش مهمی در مقابله با گروه‌های تروریستی در شمال و شرق سوریه ایفا کرده‌اند و تلاش دارند حضور سیاسی و نظامی خود را در ساختار ملی سوریه تثبیت کنند.

