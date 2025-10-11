به گزارش کردپرس، در مراسم نظامی به مناسبت دهمین سالگرد تأسیس نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF)، یگان‌های ضدتروریسم (YAT) برنامه‌های خود را در قالب یک مراسم رسمی به نمایش گذاشتند. «مظلوم عبدی» فرمانده کل SDF، در این مراسم حضور داشت و طی سخنانی اعلام کرد که به زودی یک کمیته نظامی از سوی SDF به دمشق اعزام خواهد شد تا درباره همکاری و ادغام احتمالی این نیرو با ساختارهای ملی سوریه گفت‌وگو شود.

به نوشته آژانس خبری هاوار، به مناسبت دهمین سالگرد تأسیس SDF، یگان‌های ضدتروریسم (YAT) برنامه‌های خود را در قالب یک مراسم رسمی به نمایش گذاشتند.

مظلوم عبدی در این مراسم تصریح کرد که در چارچوب این همکاری، یگان‌های ضدتروریسم SDF در تمامی مناطق سوریه به مبارزه علیه داعش ادامه خواهند داد و نقش خود در تضمین امنیت و ثبات در کشور را تقویت خواهند کرد.

وی افزود: «اعزام این کمیته نظامی، گامی مهم در راستای هماهنگی و همکاری با نهادهای ملی سوریه است و نشان‌دهنده تعهد SDF به مشارکت فعال در دفاع از تمامیت ارضی و امنیت کشور است.»