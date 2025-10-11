به گزارش کردپرس، در مراسم نظامی به مناسبت دهمین سالگرد تأسیس نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF)، یگانهای ضدتروریسم (YAT) برنامههای خود را در قالب یک مراسم رسمی به نمایش گذاشتند. «مظلوم عبدی» فرمانده کل SDF، در این مراسم حضور داشت و طی سخنانی اعلام کرد که به زودی یک کمیته نظامی از سوی SDF به دمشق اعزام خواهد شد تا درباره همکاری و ادغام احتمالی این نیرو با ساختارهای ملی سوریه گفتوگو شود.
به نوشته آژانس خبری هاوار، به مناسبت دهمین سالگرد تأسیس SDF، یگانهای ضدتروریسم (YAT) برنامههای خود را در قالب یک مراسم رسمی به نمایش گذاشتند.
نظر شما