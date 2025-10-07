به گزارش کردپرس، مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کردستان از سید عمار الحکیم، رهبر جریان حکمت ملی عراق استقبال کرد.

بارزانی در دیدار با الحکیم درباره اهمیت حل مسائل مورد اختلاف میان اقلیم کردستان و دولت فدرال گفت‌وگو کرد.

در این باره، دو طرف درباره توافق سه جانبه اخیر بر سر از سرگیری صادرات نفت اقلیم کردستان رایزنی و تاکید کردند این توافق راه را برای تصویب قانون نفت و گاز فدرال هموار می‌کند.

نخست وزیر اقلیم کردستان و رهبر جریان حکمت ملی عراق در ادامه اصلاحات انجام شده توسط دولت اربیل در بخش‌های مختلف به ویژه پروژه روناکی در راستای تامین برق شبانه روزی برای شهروندان و فعال‌سازی سیستم بانکی و در راس آن پروژه حسابی (حساب من) را بررسی کردند.

بارزانی در این دیدار آمادگی اقلیم کردستان برای کمک به دولت فدرال عراق برای تامین برق از طریق استفاده از تجربه موفق پروژه روناکی و اصلاح سیستم بانکی و دیجیتالی کردن خدمات کلی به شهروندان را اعلام کرد.

بارزانی و الحکیم همچنین درباره پرونده‌های انتخابات پارلمانی آتی گفت‌وگو و ابراز امیدواری کردند که این انتخابات آغازی برای مرحله جدیدی از تفاهم و حل مشکلات باشد که حفظ حقوق تمامی طیف‌ها را تضمین می‌کند.