مزایده فاز دوم معدن طلای زرەشوران تکاب با ۱۳۰ هزار میلیارد ریال/چه کسانی منتفع می شوند؟

به گزارش کردپرس، بهمن ماه سال گذشته محمد میرزایی نماینده تکاب در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود، خطاب به وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس سازمان خصوصیسازی گفته بود: تا زمانی که در مجلس حضور دارم، اجازه نخواهم داد بیتالمال مسلمین به یغما برود.
او با ابراز تأسف و تعجب از اقدام سازمان خصوصیسازی اضافه کرد: این سازمان، در یک فرایند غیرکارشناسی و علیرغم نظر مخالفت صاحب نظران و دلسوزان، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان ایمیدرو و دیوان محاسبات کشور، و همچنین هشدارهای دستگاههای نظارتی، تصمیم به واگذاری شرکت طلای زرهشوران کرده است.
این نماینده مجلس همچنین هشدار داده بود که این واگذاری در شرایط فعلی علاوه بر ضرر هنگفت مالی بر منافع ملی طبقات خطرناک امنیتی در سطح منطقه و حتی کشور به دنبال خواهد داشت و از معاون اول رئیس جمهور و وزیر اقتصاد خواست تا فوراً دستور توقف این واگذاری غیر کارشناسی و غیر اصولی و خروج شرکت زرشوران از لیست واگذاریها را صادر نماید.
اکنون ٨ ماه پس از آن سخنان آتشین در صحن مجلس شورای اسلامی، حجت الاسلام محمد میرزایی در این خصوص به ایرنا اظهار کرد: با پیگیریهای مستمر در سطح ملی و تلاشهای شبانه روزی دولت برای توسعه این منطقه محروم، فرآیند جذب سرمایهگذار برای توسعه فاز دوم معدن و کارخانه طلای زرشوران، بهعنوان یکی از غنیترین ذخایر کانسار طلای کشور، رسما وارد مرحله اجرایی شد.
او افزود: با توجه به ظرفیتهای بیبدیل معدنی منطقه و به پشتوانه گزارشهای اکتشافی که حاکی از جایگاه معدن زرشوران در ردیف نخست ذخایر طلای کشور دارد، پیگیریها مجدانه برای رفع موانع تولید و جذب سرمایه داخلی و خارجی نتیجه داد و وزیر صمت با صدور دستور صریح و تسریع در فرایند اداری، زمینه را برای گشایش هرچه سریعتر فاز دوم پروژه هموار ساخت.
به گفته نماینده تکاب و شاهین دژ؛ با اتمام مراحل تشریفات اداری و تصمیمات اتخاذ شده در کمیته سرمایهگذاری، اسناد فراخوان و مزایده عمومی جذب سرمایهگذار بهمنظور توسعه فاز دوم زرشوران بر روی درگاه رسمی تهیه و تولید مواد معدنی ایران قرار گرفته است.
میرزایی با اشاره به افزایش چشم گیر تولید طلا در فاز دوم معدن زره شوران، اظهار کرد: با بهرهبرداری از فاز دوم، انتظار میرود ظرفیت تولید سالانه شمش طلا از معدن زرشوران، جهشی قابل توجه یافته و تقریبا با افزایش ۲ برابری به میزان سالانه ٣ تن طلا و یک تن نقره برسد و این افزایش تولید نه تنها نقش استان آذربایجان غربی را در اقتصاد ملی تثبیت میکند، بلکه به تقویت ذخایر راهبردی و پشتوانه مالی کشور نیز یاری خواهد رساند.
به گزارش کردپرس، طرح واگذاری مجموعه معدنی طلای زرشوران تکاب به بخش خصوصی سال هاست محل مناقشه شده، اینکه خصوصی سازی یک مجموعه دولتی که عملکردش تا کنون با انتقادات فراوانی همراه بوده، می تواند سودمند باشد؟ و اینکه چه کسانی از آن نفع می برند؟ سوالاتی است که بی جواب مانده است و مهمتر از همه آیا سرنوشت این مجموعه دولتی نیز همچون دیگر مجموعه ها و شرکت هایی که به بخش خصوصی واگذار شده اند، خواهد شد؟!
چرا که تکاب سال هاست رنگ توسعه به خود ندیده است و خبری هم از بازگشت حقوق دولتی معادن به استان و تکاب نیست پس در این شرایط باید پرسید خصوصی سازی چه دردی از مردم این منطقه دوا می کند؟ پروژه های دیگری که به بخش خصوصی واگذار شدند چه گلی بر سر مردم زده اند؟!
معدن طلای زرشوران به عنوان بزرگترین معدن طلای خاورمیانه در ۳۵ کیلومتری شهرستان تکاب و ۱۵ کیلومتری اثر تاریخی و جهانی تخت سلیمان واقع شده است. گواهی کشف معدن طلای زرهشوران پس از عملیات اکتشافی گروههای داخلی و خارجی به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران صادر و واحد فرآوری و استحصال طلا در منطقه زرهشوران تکاب آغاز شد. هم اکنون در این مجموعه یک هزار و ۲۰۰ نفر در سه شیفت کاری مشغول فعالیت هستند و سالانه بیش از یک هزار کیلوگرم شمش طلای ۱۸ عیار تولید می کند.
اصرار بر واگذاری مجموعه دولتی شرکت و معدن طلای زرشوران تکاب در حالی است که از ابتدای امر شائبه های فراوان برای زیان ده نشان دادن آن و واگذاری اش به قیمت ارزان تر بر سر زبان ها افتاد؛ دقیقا شبیه مجموعه پتروشیمی باختر که به قیمتی بسیار کمتر از ارزش واقعی اش به بخش خصوصی واگذار شد و پرونده آن واگذاری غیر قانونی، سال ها در هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در رفت و آمد بود.
اکنون با توجه به وضعیت محرومیت و عدم توسعه شهرستان تکاب، نگرانی ها در خصوص نحوه واگذاری این مجموعه با ارزش معدنی وجود دارد و این در حالی است که هنوز دیوان محاسبات کشور هم نتایج خود را در بررسی از این مجموعه ارائه نداده است!!
