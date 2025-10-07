مزایده فاز دوم معدن طلای زرەشوران تکاب با ۱۳۰ هزار میلیارد ریال/چه کسانی منتفع می شوند؟

به گزارش کردپرس، بهمن ماه سال گذشته محمد میرزایی نماینده تکاب در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود، خطاب به وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس سازمان خصوصی‌سازی گفته بود: تا زمانی که در مجلس حضور دارم، اجازه نخواهم داد بیت‌المال مسلمین به یغما برود.

او با ابراز تأسف و تعجب از اقدام سازمان خصوصی‌سازی اضافه کرد: این سازمان، در یک فرایند غیرکارشناسی و علی‌رغم نظر مخالفت‌ صاحب نظران و دلسوزان، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان ایمیدرو و دیوان محاسبات کشور، و همچنین هشدارهای دستگاه‌های نظارتی، تصمیم به واگذاری شرکت طلای زره‌شوران کرده است.

این نماینده مجلس همچنین هشدار داده بود که این واگذاری در شرایط فعلی علاوه بر ضرر هنگفت مالی بر منافع ملی طبقات خطرناک امنیتی در سطح منطقه و حتی کشور به دنبال خواهد داشت و از معاون اول رئیس جمهور و وزیر اقتصاد خواست تا فوراً دستور توقف این واگذاری غیر کارشناسی و غیر اصولی و خروج شرکت زرشوران از لیست واگذاری‌ها را صادر نماید.

اکنون ٨ ماه پس از آن سخنان آتشین در صحن مجلس شورای اسلامی، حجت الاسلام محمد میرزایی در این خصوص به ایرنا اظهار کرد: با پیگیری‌های مستمر در سطح ملی و تلاش‌های شبانه روزی دولت برای توسعه این منطقه محروم، فرآیند جذب سرمایه‌گذار برای توسعه‌ فاز دوم معدن و کارخانه طلای زرشوران، به‌عنوان یکی از غنی‌ترین ذخایر کانسار طلای کشور، رسما وارد مرحله اجرایی شد.