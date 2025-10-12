واگذاری معدن طلای زرشوران تکاب باید در چارچوب الزامات قانونی انجام شود

او اضافه کرد: تمامی جوانب فنی، اجتماعی، زیست محیطی و اهلیت متقاضیان واگذاری این معدن طلا باید مورد بررسی دقیق قرار گیرد.

رییس کل دادگستری آذربایجان‌غربی گفت: با هماهنگی استاندار آذربایجان‌غربی و سایر مدیران ذیربط و مراجع قضایی و نظارتی و با رویکرد حفظ بیت المال و صیانت از حقوق عامه اقدام لازم به عمل خواهد آمد.

به گزارش کردپرس، معدن طلای زرشوران به عنوان بزرگترین معدن طلای خاورمیانه سالانه بیش از یک هزار کیلوگرم شمش طلای ۱۸ عیار تولید می کند.

اصرار بر واگذاری مجموعه دولتی شرکت و معدن طلای زرشوران تکاب در حالی است که از ابتدای امر شائبه های فراوان برای زیان ده نشان دادن آن و واگذاری اش به قیمت ارزان تر بر سر زبان ها افتاد؛ دقیقا شبیه مجموعه پتروشیمی باختر که به قیمتی بسیار کمتر از ارزش واقعی اش به بخش خصوصی واگذار شد و پرونده آن واگذاری غیر قانونی، سال ها در هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در رفت و آمد بود.

اکنون با توجه به وضعیت محرومیت و عدم توسعه شهرستان تکاب، نگرانی ها در خصوص نحوه واگذاری این مجموعه با ارزش معدنی وجود دارد و این در حالی است که هنوز دیوان محاسبات کشور هم نتایج خود را در بررسی از این مجموعه ارائه نداده است!! از سویی دیگر تکاب سال هاست رنگ توسعه به خود ندیده است و خبری هم از بازگشت حقوق دولتی معادن به استان و تکاب نیست پس در این شرایط باید پرسید خصوصی سازی چه دردی از مردم این منطقه دوا می کند؟ پروژه های دیگری که به بخش خصوصی واگذار شدند چه گلی بر سر مردم زده اند؟!