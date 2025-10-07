درگیری جدید کردها و دمشق به روایت رویترز

به گزارش کردپرس به نقل از رویترز، ارتش سوریه و نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) که از سوی ایالات متحده حمایت می‌شوند، پس از چند روز درگیری در دو محله کردنشین شهر حلب به توافق آتش‌بس دست یافته‌اند. خبرگزاری رسمی سوریه سانا نیز روز سه‌شنبه این خبر را اعلام کرد.

وزارت دفاع سوریه روز دوشنبه از استقرار مجدد نیروهای ارتش در خطوط تماس با SDF در شمال‌شرق کشور خبر داده و تأکید کرده بود این اقدام مقدمه اجرای عملیات نظامی نیست، بلکه برای جلوگیری از تکرار حملات و تلاش‌های نیروهای SDF برای تصرف مناطق جدید انجام شده است.

درگیری‌های اخیر، توافق تاریخی ماه مارس میان نیروهای کرد و دولت جدید سوریه را که هدف آن ادغام SDF در نهادهای دولتی بود، با چالش مواجه کرده است. این توافق در پی سقوط بشار اسد و قدرت‌ گرفتن دولت جدید اسلام‌گرا در دمشق حاصل شد و هدفش بازسازی وحدت ملی و ادغام مناطق تحت کنترل کردها ــ که حدود یک‌چهارم خاک سوریه را شامل می‌شود ــ در ساختار جدید حکومتی بود.

به گفته شاهدان، ارتش سوریه پیش‌تر دو محله کردنشین اشرفیه و شیخ‌مقصود در حلب را محاصره کرده بود که این امر باعث اعتراضات پراکنده ساکنان شد. در حاشیه این دو منطقه نیز درگیری‌های پراکنده و شلیک راکت از داخل محلات کردنشین به مناطق مسکونی مجاور گزارش شده است. یک افسر امنیتی در حمله به ایست بازرسی جان خود را از دست داده و ده‌ها خانواده از منطقه گریخته‌اند.

فرهاد شامی، سخنگوی SDF، دولت را متهم کرد که با تانک تلاش کرده وارد دو منطقه کردنشین شود. او ضمن رد اتهامات مبنی بر حمله نیروهای کرد به ایست‌های بازرسی، گفت SDF در این دو محله هیچ نیرویی ندارد و خواستار رفع محاصره این مناطق شد. وی هشدار داد اقدامات دولت «تشدیدی خطرناک» است که وضعیت انسانی ساکنان را وخیم‌تر می‌کند.

در روزهای اخیر، نیروهای SDF همچنین عملیات‌هایی در چند شهر عمدتاً عرب‌نشین انجام داده‌اند و مدعی شده‌اند که این حملات علیه هسته‌های خفته داعش بوده است. اما این عملیات‌ها و افزایش روند جذب اجباری نیروهای جوان، موجب خشم برخی قبایل عرب شده که SDF را به تبعیض متهم می‌کنند؛ اتهامی که از سوی این گروه رد می‌شود.

در همین حال، تام باراک، نماینده ویژه آمریکا در امور سوریه و دریاسالار برد کوپر، فرمانده سنتکام روز دوشنبه با ژنرال مظلوم عبدی، فرمانده کل SDF دیدار کردند. به گفته عبدی، محور گفت‌وگوها تسریع در اجرای توافق ماه مارس با دمشق بوده است.

به‌رغم این تلاش‌ها، در روزهای اخیر درگیری‌های پراکنده میان دو طرف شدت یافته و هر یک دیگری را به تحریک و نقض توافق متهم می‌کند. توافق ماه مارس که با میانجی‌گری آمریکا پس از سقوط اسد حاصل شد، مقرر می‌کرد تا پایان سال جاری میلادی، نیروهای کرد در ساختار رسمی سوریه ادغام شده و کنترل گذرگاه‌های مرزی، یک فرودگاه و میادین نفت و گاز به دمشق واگذار شود. با این حال، روند اجرای آن متوقف شده و هر دو طرف دیگری را مقصر می‌دانند.

ایالات متحده همچنان از نیروهای کرد خواسته است روند پیوستن به ساختار دولت سوریه را تسریع کنند، در حالی که ترکیه نیز به SDF هشدار داده در صورت تعلل در ادغام در دولت مرکزی، اقدام نظامی را در دستور کار قرار خواهد داد.