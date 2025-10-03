رئیس اتحادیه میهنی در سالگرد مام جلال: امروز بیش از هر زمان نیازمند خرد و سیاست او هستیم

به گزارش کردپرس، بافل جلال طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کردستان در پیامی به مناسبت سالگرد درگذشت پدرش، مام جلال طالبانی، رئیس سابق حزب اتحادیه میهنی کردستان و رئیس جمهور سابق عراق تأکید کرد: «امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازگشت به خرد و سیاست درست مام جلال هستیم. توصیههای او ما را بیشتر به همکاری برای پاسداشت حقوق مردم و تأمین زندگی شایستهتر پایبند میکند.»
او نوشت: «همیشه در یاد و خاطرهی زندگی مردمی مام جلال، همچون پدر، رهبر و راهنمای نواندیش مبارزهی کرد بودن، حکمت میگیریم و الهام میپذیریم تا در مسیر خدمت به مردم خود بدون تردید ادامه دهیم.»
بافل طالبانی همچنین اضافه کرد: «اتحادیه میهنی مام جلال بر راه راست مبارزه و تلاش، در انجام وظایف ملی و سرنوشتساز ادامه خواهد داد. خدمت به اقشار مردم و پیشتازی در دفاع از حقوق آنان، امانت و توصیهی مام جلال است و ما با مسئولیتپذیری آن را به اجرا در میآوریم.»
