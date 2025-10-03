۱۱ مهر ۱۴۰۴ - ۲۲:۵۱

رئیس اتحادیه میهنی در سالگرد مام جلال: امروز بیش از هر زمان نیازمند خرد و سیاست او هستیم

سرویس عراق و اقلیم کردستان- بافل جلال طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کردستان در پیام خود به مناسبت سالگرد درگذشت مام جلال طالبانی، بر لزوم بازگشت به خرد و سیاست او و پایبندی به توصیه‌هایش تأکید کرد.

به گزارش کردپرس، بافل جلال طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کردستان در پیامی به مناسبت سالگرد درگذشت پدرش، مام جلال طالبانی، رئیس سابق حزب اتحادیه میهنی کردستان و رئیس جمهور سابق عراق تأکید کرد: «امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازگشت به خرد و سیاست درست مام جلال هستیم. توصیه‌های او ما را بیشتر به همکاری برای پاسداشت حقوق مردم و تأمین زندگی شایسته‌تر پایبند می‌کند.»

او نوشت: «همیشه در یاد و خاطره‌ی زندگی مردمی مام جلال، همچون پدر، رهبر و راهنمای نواندیش مبارزه‌ی کرد بودن، حکمت می‌گیریم و الهام می‌پذیریم تا در مسیر خدمت به مردم خود بدون تردید ادامه دهیم.»

بافل طالبانی همچنین اضافه کرد: «اتحادیه میهنی مام جلال بر راه راست مبارزه و تلاش، در انجام وظایف ملی و سرنوشت‌ساز ادامه خواهد داد. خدمت به اقشار مردم و پیشتازی در دفاع از حقوق آنان، امانت و توصیه‌ی مام جلال است و ما با مسئولیت‌پذیری آن را به اجرا در می‌آوریم.»

