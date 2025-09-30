۸ مهر ۱۴۰۴ - ۱۳:۳۸

کردستان، نماد هویت ایران است

کردستان، نماد هویت ایران است

سرویس کردستان - معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان گفت: کردستان، نماد هویت ایران است و در حوزه های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سرآمد کشور است.

به گزارش کرد پرس، علی اکبر ورمقانی شامگاه دوشنبه با حضور در مراسمی که به مناسبت هفته میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در خانه فرهنگ و هنر ملک التجار سنندج برگزار شد، گفت: ظرفیت گردشگری کردستان در چهار فصل سال وجود دارد و انتظار می رود برنامه مدونی برای جذب گردشگر در کل سال داشته باشیم.

وی با اشاره به تعدد و تنوع آثار تاریخی و باستانی استان کردستان، افزود: با کاوش های انجام شده در منطقه کانی کوشکله سقز و قلعه بالای شهر بیجار، قدمت کردستان از مرز ۷ هزار سال گذشته است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان با یادآوری اینکه صنایع دستی کردستان به توجه ویژه نیاز دارد، از مدیرکل میراث فرهنگی کردستان خواست به صورت مستمر تقویت و توسعه این حوزه را پیگیری کند.

کد خبر 2789194

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha