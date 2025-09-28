عامل انفجار در اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان غربی دستگیر شد

او اضافه کرد: از مخفیگاه این فرد متهم مقادیری مواد منفجره و بمب های صوتی کشف و ضبط شد.

رییس کل دادگستری آذربایجان‌غربی تاکید کرد: تحقیقات کامل در خصوص ابعاد این اقدام خرابکارانه در دستور کار بوده و به اطلاع مردم شریف استان خواهد رسید.

گفتنی است؛ ظهر روز سوم مهر ماه جاری، وقوع انفجار در ساختمان اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان غربی با اظهارات متناقض مسئولان از جمله وقوع انفجار گاز شهری تا ترقه صوتی همراه بود و گمانه زنی های فراوانی را در خصوص پشت پرده این حادثه شکل داد.

رئیس سازمان اورژانس آذربایجان غربی در همان ابتدا در جمع خبرنگاران اعلام کرد: «حادثه انفجار گاز بوده و ٣ نفر هم مصدوم شده و به مراکز درمانی منتقل شده اند»، اما مدیرکل آموزش و پرورش استان در گفت و گویی تصویری با صدا و سیمایی آذربایجان غربی که صدا و تصویر آن چندان با هم مطابقت نداشت؛ علت انفجار پیش از ظهر روز پنجشنبه سوم مهر ماه را جای گذاری ترقه دست ساز صوتی در طبقه اول اداره کل دانست و گفته بود: این حادثه هیچگونه تلفات جانی و خسارتی در پی نداشته است/.