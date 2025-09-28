۶ مهر ۱۴۰۴ - ۱۱:۰۹

رییس کل دادگستری:

عامل انفجار در اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان غربی دستگیر شد

سرویس آذربایجان غربی- پس از اظهارات متناقض مسئولان در خصوص حادثه انفجار در اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان غربی، اینبار رییس کل دادگستری استان از دستگیری عامل انفجار بمب صوتی در ساختمان این اداره کل خبر می دهد.

به گزارش کردپرس، ناصر عتباتی در این خصوص اظهار کرد: با هماهنگی دقیق و فنی دستگاه قضایی استان با مجموعه اطلاعاتی و انتظامی استان و انجام کارهای تخصصی توصط نیروهای اداره اطلاعات استان، اطلاعات سپاه پاسداران و نیروی انتظامی، متهم دستگیر و تحت نظر بازپرس رسیدگی کننده قرار گرفت.

او  اضافه کرد: از مخفیگاه این فرد متهم مقادیری مواد منفجره و بمب های صوتی کشف و ضبط شد.

رییس کل دادگستری آذربایجان‌غربی تاکید کرد: تحقیقات کامل در خصوص ابعاد این اقدام خرابکارانه در دستور کار بوده و به اطلاع مردم شریف استان خواهد رسید.

گفتنی است؛ ظهر روز سوم مهر ماه جاری، وقوع انفجار در ساختمان اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان غربی با اظهارات متناقض مسئولان از جمله وقوع انفجار گاز شهری تا ترقه صوتی همراه بود و گمانه زنی های فراوانی را در خصوص پشت پرده این حادثه شکل داد.

رئیس سازمان اورژانس آذربایجان غربی در همان ابتدا در جمع خبرنگاران اعلام کرد: «حادثه انفجار گاز بوده و ٣ نفر هم مصدوم شده و به مراکز درمانی منتقل شده اند»، اما مدیرکل آموزش و پرورش استان در گفت و گویی تصویری با صدا و سیمایی آذربایجان غربی که صدا و تصویر آن چندان با هم مطابقت نداشت؛ علت انفجار پیش از ظهر روز پنجشنبه سوم مهر ماه را جای گذاری ترقه دست ساز صوتی در طبقه اول اداره کل دانست و گفته بود:  این حادثه هیچگونه تلفات جانی و خسارتی در پی نداشته است/.

