اطلاعیه آموزش و پرورش آذربایجان غربی در خصوص صدای انفجار

به گزارش کردپرس، در اطلاعیه شماره یک آموزش و پرورش آذربایجان غربی آمده است: در پی شنیده شدن صدای انفجار در ساختمان شماره یک اداره کل آموزش و پرورش استان، در همان دقایق اولیه با اقدامات صورت گرفته توسط اداره حراست آموزش وپرورش استان، تیمهای امنیتی، چک و خنثیسازی و نیروهای آتش نشانی در محل حادثه حاضر و نسبت به پاکسازی و ایمنسازی محیط اقدام کردند.
در این اطلاعیه تصریح شده است: به اطلاع عموم مردم میرساند هم اکنون هیچگونه نگرانی درخصوص حادثه مذکور وجود ندارد و شرایط کاملا عادی است.
صبح امروز رسانه های محلی ارومیه از وقوع انفجار در اداره کل آموزش و پرورش آذربایجانغربی و تخلیه فوری ساختمان و اعزام تیمهای حرفهای بررسی و خنثیسازی برای ارزیابی شرایط و اطمینان از ایمنی محیط به محل حادثه خبر داده بودند.
نظر شما