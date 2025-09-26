یک انفجار در اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان غربی و چندین تناقض!

به گزارش کردپرس، صبح روز گذشته سوم مهر ماه، رسانه ها از وقوع انفجار در اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان‌غربی و تخلیه فوری ساختمان و اعزام تیم‌های حرفه‌ای بررسی و خنثی‌سازی برای ارزیابی شرایط و اطمینان از ایمنی محیط به محل حادثه خبر دادند.

ساعاتی بعد اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان‌غربی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «شرایط در این اداره عادی است و هیچ گونه نگرانی وجود ندارد. در اطلاعیه شماره یک آموزش و پرورش آذربایجان غربی آمده بود: در پی شنیده شدن صدای انفجار در ساختمان شماره یک اداره کل آموزش و پرورش استان، در همان دقایق اولیه با اقدامات صورت گرفته توسط اداره حراست آموزش وپرورش استان، تیم‌های امنیتی، چک و خنثی‌سازی و نیروهای آتش نشانی در محل حادثه حاضر و نسبت به پاکسازی و ایمن‌سازی محیط اقدام کردند».

در این اطلاعیه تصریح شده است: «به اطلاع عموم مردم می‌رساند هم اکنون هیچگونه نگرانی درخصوص حادثه مذکور وجود ندارد و شرایط کاملا عادی است».

سوا از اطلاعیه موجود اما، اظهارات متناقض مسئولان سبب گمانه زنی هایی شد؛ چرا که رئیس سازمان اورژانس آذربایجان غربی در همان ابتدا در جمع خبرنگاران اعلام کرد: حادثه پیش از ظهر روز پنجشنبه حادثه انفجار گاز در ساختمان آموزش و پرورش کل واقع در خیابان امام ارومیه بوده و موجب مصدومیت ۳ نفر شده است.