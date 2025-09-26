یک انفجار در اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان غربی و چندین تناقض!

به گزارش کردپرس، صبح روز گذشته سوم مهر ماه، رسانه ها از وقوع انفجار در اداره کل آموزش و پرورش آذربایجانغربی و تخلیه فوری ساختمان و اعزام تیمهای حرفهای بررسی و خنثیسازی برای ارزیابی شرایط و اطمینان از ایمنی محیط به محل حادثه خبر دادند.
ساعاتی بعد اداره کل آموزش و پرورش آذربایجانغربی با صدور اطلاعیهای اعلام کرد: «شرایط در این اداره عادی است و هیچ گونه نگرانی وجود ندارد. در اطلاعیه شماره یک آموزش و پرورش آذربایجان غربی آمده بود: در پی شنیده شدن صدای انفجار در ساختمان شماره یک اداره کل آموزش و پرورش استان، در همان دقایق اولیه با اقدامات صورت گرفته توسط اداره حراست آموزش وپرورش استان، تیمهای امنیتی، چک و خنثیسازی و نیروهای آتش نشانی در محل حادثه حاضر و نسبت به پاکسازی و ایمنسازی محیط اقدام کردند».
در این اطلاعیه تصریح شده است: «به اطلاع عموم مردم میرساند هم اکنون هیچگونه نگرانی درخصوص حادثه مذکور وجود ندارد و شرایط کاملا عادی است».
سوا از اطلاعیه موجود اما، اظهارات متناقض مسئولان سبب گمانه زنی هایی شد؛ چرا که رئیس سازمان اورژانس آذربایجان غربی در همان ابتدا در جمع خبرنگاران اعلام کرد: حادثه پیش از ظهر روز پنجشنبه حادثه انفجار گاز در ساختمان آموزش و پرورش کل واقع در خیابان امام ارومیه بوده و موجب مصدومیت ۳ نفر شده است.
فرزین رضازاده اظهار کرد: حادثه انفجار گاز در ساختمان آموزش و پرورش کل به مرکز پیام فوریتهای پزشکی گزارش شد و بلافاصله دو دستگاه آمبولانس به محل اعزام شد و کارشناسان اورژانس پس از رسیدن، اقدامات درمانی اولیه شامل کنترل علائم حیاتی، پانسمان و اکسیژنتراپی را برای مصدومان انجام دادند.
رضازاده ادامه داد: در این حادثه ۳ نفر دچار مصدومیت شدند که هر سه نفر برای دریافت مراقبتهای تکمیلی به مراکز درمانی منتقل شدند. خوشبختانه این حادثه مورد فوتی نداشت.
جالبتر آنکه رئیس سازمان اورژانس استان آذربایجان غربی بر ضرورت رعایت اصول ایمنی در استفاده از گاز شهری هم تأکید کرد و گفته بود: توجه به نصب و نگهداری صحیح تجهیزات گازرسانی و تهویه مناسب میتواند نقش مهمی در پیشگیری از وقوع چنین حوادثی داشته باشد.
اما بعد از آن مدیرکل آموزش و پرورش استان در گفت و گویی تصویری با صدا و سیمایی آذربایجان غربی که صدا و تصویر آن چندان با هم مطابقت نداشت، علت انفجار پیش از ظهر روز پنجشنبه سوم مهر ماه را جای گذاری ترقه دست ساز صوتی در طبقه اول اداره کل دانست و گفت: صدای انفجاری در طبقه اول ساختمان اداره کل شنیده شد وشیشه های بالای درب چند اتاق در این طبقه شکسته شد و خراشی هم بر دیوار ایجاد شد.
علی اکبر صمیمی با بیان اینکه این حادثه هیچگونه تلفات جانی و خسارتی در پی نداشته است افزود: شرایط کاملاً عادی است و همکاران بنده طبق روال عادی مشغول انجام امور روزمره هستند.
از سویی دیگر بر اساس برخی گزارشهای موجود، بمب صوتی در مقابل درب اتاق معاون آموزش نیروی انسانی اداره کل آموزش و پرورش ارومیه که وظیفه پیگیری و نظارت فنی در تعیین اولویت ها و توزیع سهمیه نیروی انسانی جدید الاستخدام و کنترل و نظارت بر تعیین ضوابط توزیع نیروهای جدید الاستخدام اعم از متعهدین خدمت و ... را بر عهده دارد، منفجر شده است و لذا با توجه به اعلام نتایج اولیه آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سال ١٤٠٤ گمانه زنی هایی چند در خصوص این ماجرا وجود دارد/.
نظر شما