عملیات گسترده ارتش ترکیه علیه PKK و نابودی ۱۷ کیلومتر تونل در کردستان سوریه

به گزارش کردپرس، دریادار زکی آک تُرک، سخنگوی وزارت دفاع ترکیه، در کنفرانس خبری هفتگی خود اعلام کرد که ارتش ترکیه در یک هفته گذشته ضمن انهدام ۱۷ کیلومتر تونل متعلق به نیروهای کرد در تل‌رفعت و منبج، یک عضو دیگر این سازمان را نیز وادار به تسلیم کرده است. به گفته او، اقدامات گسترده ارتش علیه PKK و تدابیر مرزی، امنیت ملی ترکیه را تقویت کرده و همکاری‌های نظامی با کشورهای منطقه و جهان نیز ادامه دارد.

زکی آک تُرک، مشاور رسانه و روابط عمومی و سخنگوی وزارت دفاع ترکیه، در کنفرانس خبری هفتگی خود که بر عرشه ناوچه «TCG İstanbul» در بندر سرای‌برنو استانبول برگزار شد، جزئیات تازه‌ای از عملیات ارتش علیه PKK، اقدامات مرزی و همکاری‌های بین‌المللی نیروهای مسلح ترکیه ارائه داد.

عملیات علیه نیروهای PKK و SDF در کردستان عراق و سوریه

آک تُرک اعلام کرد که در طول یک هفته گذشته یک عضو دیگر PKK خود را به نیروهای ترکیه تسلیم کرده است. همچنین در چارچوب سلسله عملیات‌ «پنجه-قفل» و سایر مناطق عملیاتی در شمال عراق و سوریه، شماری از مخفیگاه‌ها، انبارهای مهمات و پناهگاه‌های این سازمان کشف و نابود شده است.

به گفته او، در همین مدت ۱۷ کیلومتر تونل در مناطق تل‌رفعت و منبج منهدم شده و بدین ترتیب طول کل تونل‌های نابودشده در مناطق عملیاتی در کردستان سوریه تاکنون به ۶۲۲ کیلومتر رسیده است. آک تُرک تأکید کرد که این اقدامات، توان عملیاتی و لجستیکی نیروهای کرد منطقه را به‌شدت تضعیف کرده است.

امنیت مرزی

سخنگوی وزارت دفاع همچنین به تدابیر مرزی اشاره کرد و گفت: «در طول هفته گذشته، در مرزهای کشور ۳۱۲ نفر هنگام تلاش برای عبور غیرقانونی دستگیر شدند که چهار نفر از آنان از اعضای گروه‌های تروریستی بودند. علاوه بر این، ۸۳۳ نفر نیز پیش از عبور غیرقانونی متوقف شدند.»

او افزود: «از ابتدای سال تاکنون، شمار بازداشت‌شدگان در مرزها به ۶ هزار و ۹۸۹ نفر رسیده و بیش از ۵۱ هزار نفر نیز پیش از ورود ناکام مانده‌اند.» آک ترک همچنین خبر داد که در عملیات جست‌وجوی مرزی در خط مرزی وان، یک کیلو و ۴۰۵ گرم مواد مخدر کشف و ضبط شده است.

نقش منطقه‌ای و بین‌المللی

دریادار آک تُرک در ادامه سخنانش تأکید کرد که ارتش ترکیه نه تنها در داخل کشور بلکه در عرصه بین‌المللی نیز حضوری فعال دارد. او گفت: «نیروهای مسلح ترکیه با ایفای نقش در مأموریت‌های چندملیتی، همکاری‌های آموزشی و مشاوره‌ای با کشورهای دوست از جمله آذربایجان، مصر و اندونزی، به یکی از بازیگران کلیدی در تأمین امنیت و ثبات منطقه‌ای و جهانی تبدیل شده است.» به گفته او، رزمایش‌ها و تمرین‌های مشترک با ناتو، کوزوو و دیگر کشورها نیز همچنان در حال اجراست.

تجهیزات و صنایع دفاعی

سخنگوی وزارت دفاع ترکیه به حوزه دفاعی نیز پرداخت و توضیح داد: «تحویل تسلیحات و مهمات جدید توسط صنایع دفاعی ملی تکمیل شده است.» او یادآور شد که این توانمندی‌ها در نمایشگاه «تکنوفست استانبول» به نمایش گذاشته شد و با استقبال گسترده مردم روبه‌رو گردید.

سوریه و توافق ۱۰ مارس

زکی آک تُرک در بخش دیگری از این کنفرانس خبری به وضعیت سوریه پرداخت و گفت: «تماس‌ها و اقدامات نیروهای SDF بار دیگر نشان داد که آن‌ها به توافق ۱۰ مارس ۲۰۲۵ با دولت سوریه پایبند نیستند. حملات اخیر در منبج و حومه حلب علیه نیروهای دولتی سوریه اثبات می‌کند که این گروه با اقدامات خود تهدیدی برای صلح و ثبات منطقه است.» او تأکید کرد که ترکیه برای تأمین امنیت و ثبات سوریه و منطقه، همکاری نزدیک با دولت دمشق به‌ویژه در «مبارزه با گروه‌های تروریستی» را ادامه خواهد داد و اصل «یک کشور، یک ارتش» را حمایت می‌کند.

رزمایش دریایی با مصر

دریادار زکی آک تُرک در پایان به رزمایش‌های بین‌المللی اشاره کرد و گفت: «رزمایش مشترک دریایی با مصر و لیبی هیچ کشوری را هدف قرار نمی‌دهد. هدف ما این است که مدیترانه به دریای صلح تبدیل شود. ترکیه در منطقه کشوری است که برای صلح و ثبات تلاش می‌کند و تمامی فعالیت‌های ما در همین راستا انجام می‌شود.»