رضا شهلایی بر بام ماناسلو / محمد امجدیان

خبرگزاری کردپرس _ نگاه کوهنورد به طبیعت عارفانه و عاشقانه است، نگاه شاعر کشف راز ها و رمز های اسرار آمیز طبیعت است. کوهنورد این دو را داشته باشد، هم کوهنورد است هم شاعر و از دل طبیعت شعر زاده می شود.

یک بار دیگر نام ایران پرافتخار، با عظمت بر فراز قله‌ای از قله‌های هیمالیا نقش بست.

هیمیالیانورد دلاور و بااخلاق، رضا شهلایی، این کوهنورد غیور کرمانشاه، با عزمی پولادین و اراده‌ای که از ژرفای فرهنگ غنی کوهستان‌های زاگرس سرچشمه گرفته بود، مغرورانه بر فراز قله ماناسلو ایستاد.

این پیروزی تنها یک صعود مرتفع نیست؛ در واقع صعود از خود است. و پیروزی و غلبه بر باد و طوفان و یخ، ماناسلو، این کوه سرکش، تسلیم قدم‌های استوار مردی شد که عشق به کوهستان در رگ‌هایش جریان دارد.

تبریک می‌گوییم این موفقیت را به استاد رضا شهلایی، که هر صعودش، فصل جدیدی در تاریخ کوهنوردی ایران می‌گشاید. تبریک می‌گوییم به جامعه‌ی پرغرور کوهنوردان کرمانشاه. اکنون چشمان‌مان به رؤیای بزرگ‌تر تو دوخته شده است، روزافزون باد موفقیت‌هایت!

آرزومندیم که پرچم پرافتخار ایران را بر بام هر چهارده قله هشت‌هزاری به اهتزاز درآوری.

استاد رضا شهلایی با این صعود شمار صعودهای خود به قلل بالای 8 هزار متر را به عدد 9 رساند.

🔺قله: اورست در سال: ۲۰۱۲

🔺قله: کانچن جونکا در سال: ۲۰۱۳

🔺قله: K2 در سال: ۲۰۱۴

🔺قله: آناپورنا در سال: ۲۰۱۵

🔺قله: نانگاپاربات در سال: ۲۰۱۷

🔺قله: ماکالو در سال: ۲۰۲۲

🔺قله: لوتسه در سال: ۲۰۲۴

🔺قله: دائولاگیری در سال: ۲۰۲۵

🔺قله: ماناسلو در سال: ۲۰۲۵

✍