طرح ترکیه برای پاکسازی نژادی کردها در شمال سوریه

یه گزارش کردپرس، دیده بان حقوق بشر سوریه به نقل از منابع محلی در استان الحسکه گزارش داد که دستگاه اطلاعاتی ترکیه در حال ترغیب سرمایهگذاران به خرید املاک، مستغلات و زمینهای کشاورزی آوارگان در شهر رأسالعین یا سری کانی و روستاهای اطراف آن، واقع در ناحیه موسوم به «چشمه صلح» در شمال الحسکه است این منطقه در سال ۲۰۱۹ از کنترل کردها خارج شد و به تصرف ترکیه وشورشیان وابسته به آن در سوریه در آمد..
به گفته این منابع، هدف اصلی آنکارا جلوگیری از بازگشت ساکنان اصلی شهر در صورتی است که توافقی میان دولت موقت سوریه در دمشق و نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) به دست آید که به بازگشت آوارگان به خانههایشان منجر شود.
ساکنان و آوارگان منطقه تأیید کردهاند که اطلاعات ترکیه از شهرداران و بزرگان محلی خواسته است تا روند خرید و فروش املاک را تسهیل کنند. همچنین به اداره محلی رأسالعین اختیار داده شده تا این معاملات را بهطور رسمی تأیید و ثبت کند.
گزارشها حاکی است که برخی دلالان و چهرههای وابسته به اطلاعات ترکیه، مبالغی بالاتر از ارزش واقعی املاک را به افراد مسلح وابسته به گروههای «ارتش ملی» تحت حمایت ترکیه پرداخت کردهاند تا به این معاملات جنبه رسمی دهند. این امر موجب میشود آوارگانی که قصد بازگشت دارند در آینده نتوانند بهراحتی ادعای مالکیت خود را اثبات کنند.
فعالان محلی هشدار دادهاند که این روند بخشی از سیاست تغییر بافت جمعیتی در منطقه است؛ سیاستی که هدف آن تثبیت حضور گروههای وابسته به ترکیه و جلوگیری از بازگشت ساکنان اصلی رأسالعین عنوان میشود.
