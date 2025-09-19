به گزارش کردپرس، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، روز پنجشنبه در ورودی کاخ ریاست‌جمهوری از محمود عباس، رئیس دولت فلسطین، استقبال کرد. دو رهبر در برابر پله‌ها و در کنار پرچم‌های ترکیه و فلسطین عکس یادگاری گرفتند.

پس از مراسم استقبال، اردوغان و عباس دیداری دوجانبه برگزار کردند که به صورت بسته برای رسانه‌ها انجام شد. در این دیدار هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه نیز حضور داشت. به‌دنبال این نشست، رئیس‌جمهور ترکیه به افتخار عباس ضیافت شامی در کاخ ریاست‌جمهوری ترتیب داد که آن هم پشت درهای بسته برگزار شد.

بنا بر اطلاعیه نهاد ریاست‌جمهوری ترکیه، محور اصلی گفت‌وگوها حملات اسرائیل به فلسطین و مسائل منطقه‌ای بود. اردوغان در این دیدار گفت حملات زمینی اخیر اسرائیل، نسل‌کشی در غزه را وارد مرحله‌ای تازه کرده است. او تأکید کرد که اسرائیل نه تنها فلسطین، بلکه ثبات منطقه را نیز تهدید می‌کند و حمله اخیر به قطر نمونه آشکار این سیاست است.

رئیس‌جمهور ترکیه افزود شمار رهبران و شخصیت‌های بانفوذی که اسرائیل را به‌طور علنی نقد می‌کنند در حال افزایش است و تلاش‌ها برای تقویت فشارهای بین‌المللی علیه تل‌آویو ادامه دارد. او تصریح کرد ترکیه در تمام مجامع جهانی، از جمله سازمان ملل، موضوع فلسطین و تجاوزگری اسرائیل را با قاطعیت در دستور کار قرار خواهد داد.

اردوغان خاطرنشان کرد اولویت اصلی ترکیه، ایجاد آتش‌بس فوری در غزه و پایان دادن به بحران انسانی است. او گفت اسرائیل با رفتارهای خود همواره مانع تحقق صلح می‌شود و ترکیه در مجمع عمومی سازمان ملل، صدای فلسطین خواهد بود.

وی همچنین تأکید کرد که جهان اسلام باید برای مقابله با تهدید اسرائیل بیش از پیش متحد شود. به گفته اردوغان، تحقق کامل وحدت سیاسی در فلسطین می‌تواند این تلاش‌ها را تقویت کند و ترکیه نیز در این مسیر به حمایت خود ادامه خواهد داد.