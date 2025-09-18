قاتل ۳۵ ساله خود را در ملکشاهی تسلیم قانون کرد

به گزارش خبرگزاری کرد پرس به نقل از روابط عمومی پلیس ایلام، سردار جمال سلمانی روز پنجشنبه گفت: شب گذشته در پی اعلام به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره تیراندازی در شهر ارکواز ملکشاهی بلافاصله مأموران انتظامی برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

وی افزود: با حضور ماموران انتظامی در محل تیراندازی مشخص شد در درگیری دو جوان با سلاح شکاری متأسفانه یکی از آنان زخمی و فرد ضارب بلافاصله از محل متواری شده است.

فرمانده انتظامی ایلام با بیان این که زخمی برای درمان توسط عوامل امدادی به مراکز بیمارستانی انتقال یافت، اعلام کرد: متأسفانه این فرد با وجود کوشش‌های کادر درمانی، بر اثر شدت جراحت‌های وارده در بیمارستان جان‌ باخت.

سلمانی با اشاره به این که بلافاصله دستگیری متهم به صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت، بیان کرد: متهم ۳۵ ساله با پیگیری عوامل انتظامی و پادرمیانی و حضور فعال و موثر معتمدان و بزرگان شهرستان ملکشاهی، صبح امروز و در کمتر از ۱۲ ساعت خود را به پلیس معرفی کرد.

وی در ادامه با بیان این که متهم علت درگیری را اختلاف‌های شخصی اعلام کرد گفت: متهم پس تشکیل پرونده به منظور سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.