به گزارش خبرگزاری کردپرس، احمد کرمی در دیدار با رییس هیات مدیره بانک سپه خواستار اختیارات ویژه به بانکهای استان شد و بیان کرد: در صورت همراهی نظام بانکی و کوتاه شدن مسیر صدور مجوزها، فرصتهای اقتصادی استان به مرحله عملیاتی خواهند رسید.
وی با اشاره به ظرفیتهای استان در حوزههای مختلف اقتصادی، خواستار توجه ویژه نظام بانکی و نهادهای اجرایی به تسهیل سرمایهگذاری در استان شد.
کرمی با بیان این که توسعه استان ایلام نیازمند رویکردی متفاوت از نگاه جاری به مقوله سرمایهگذاری است، افزود: استان در دهههای اخیر به دلیل جنگ تحمیلی رژیم بعث صدام، بازسازیهای صرف عمرانی و غفلت از بعد اقتصادی، از استانهای برخوردار، عقبمانده و اکنون نیازمند جبران ساختاری است.
استاندار ایلام بانکها را رکن اساسی تولید و اشتغال دانست و اظهار کرد: متأسفانه ناترازی منابع و مصارف و تسهیلات تکلیفی، مانع جدی در مسیر حمایت از پروژههای اقتصادی شده است و در همین راستا، برنامهریزی کردهایم که با همه مدیران عامل بانکهای کشور نشستهایی برگزار کنیم تا محدودیتها را با درک میدانی بررسی کنیم.
کرمی با اشاره به دشواریهای سرمایهگذاری در استان نسبت به سایر نقاط کشور توضیح داد: ایلام از سرمایهگذاران موفقی برخوردار است که با وجود موانع، عملکرد قابل قبولی داشتهاند، از جمله شرکت فولاد آتنا و مجموعه آجرسازی آقای آرمند که نشاندهنده پتانسیل بالای استان در جذب سرمایه است، اما واقعیت این است که بسیاری دیگر، به دلیل پیچیدگیهای اداری و نبود حمایت کافی از ادامه مسیر منصرف شدهاند.
نماینده عالی دولت در ایلام یکی از راهکارهای جدی برای جهش در توسعه اقتصادی استان را تعدیل محدودیتهای منابع و مصارف بانکی به صورت موقت و هدفمند دانست و گفت که در صورت اعمال چنین سیاستی، بسیاری از طرحهای شناساییشده قابلیت اجرا پیدا میکنند.
وی با تأکید بر نقش بانکها در رفع نیازهای مردم از جمله حوزههای ازدواج، فرزندآوری و تأمین مالی پروژههای نیمهتمام افزود: نمونههایی از مراجعان وجود دارد که با وجود ثبتنام برای وام ازدواج، پس از تولد فرزند نیز موفق به دریافت تسهیلات نشدهاند و این تأخیرها برای جوانان قابل تحمل نیست.
استاندار ایلام به ظرفیتهای کشاورزی و معدنی استان نیز اشاره کرد و گفت: تولید بهترین گندم کشور در دهلران و برخورداری استان از معادن غنی در حوزههای سیمان و خاک صنعتی، زمینهساز حضور سرمایهگذاران بزرگ خواهد بود، به شرط آن که مشوقهای واقعی و سازوکارهای حمایتی وجود داشته باشد.
کرمی با اشاره به میزبانی ایلام از هشت میلیون زائر عتبات عالیات در سال، گفت: استان از زیرساختهای کافی برای پذیرش این حجم از زائر برخوردار نیست و نیازمند حمایت مالی جدی در قالب اوراق مرابحه و سایر منابع اعتباری است.
وی ضمن قدردانی از مجموعه بانک سپه، خواستار صدور دستورهای ویژه برای تعدیل سقف منابع و مصارف در استان ایلام شد و گفت: بخش زیادی از مراجعات مردمی، در حوزه اشتغال و دریافت تسهیلات خرد است که باید با نگاه جهادی و اختیارات ویژه پاسخ داده شود.
