کشف سایت فسیلی هفت میلیون ساله در کردستان

سرویس کردستان - سایت فسیلی تازه ای با قدمتی حدود هفت تا هشت میلیون سال در نزدیکی روستای قشلاق جوب، شهرستان دهگلان، شناسایی شد؛ این محوطه که با نام سایت قوچم اسلمرز شناخته می شود، به گفته کارشناسان، از معدود گنجینه های زمین شناسی و تاریخ طبیعی کشور به شمار می رود.

به گزارش کرد پرس، رئیس اداره محیط زیست دهگلان با اشاره به اهمیت این دستاورد، گفت: این محوطه بی نظیر حاصل همکاری مشترک اداره کل حفاظت محیط زیست کردستان و دانشگاه زنجان است و می تواند نقش مهمی در شناخت میراث طبیعی و سیر تکامل حیات در ایران ایفا کند.

جمیل حمیدی افزود: به دنبال انعقاد قرارداد رسمی، گروه زمین شناسی دانشکده علوم دانشگاه زنجان به سرپرستی مجید میرزایی طی مأموریتی شش روزه به مطالعه و برداشت نمونه های فسیلی در این منطقه پرداختند و در این فرآیند، اداره محیط زیست دهگلان به عنوان ناظر محلی بر اجرای دقیق موازین علمی، فنی و زیست محیطی نظارت مستمر داشت.

وی اظهار کرد: نمونه های برداشت شده اکنون برای بررسی های تخصصی و آزمایشگاهی به مراکز علمی منتقل شده اند و گزارش اولیه تیم پژوهشی نشان می دهد که این فسیل ها متعلق به گونه های شاخصی از اسب های سه انگشتی و گاوسانان در دوره میوسن پسین هستند.

رئیس اداره محیط زیست دهگلان با تأکید بر جایگاه ویژه این کشف، ادامه داد: پس از تکمیل مطالعات و تأیید نهایی کارشناسان، پیگیری خواهیم کرد تا این محوطه به عنوان یک اثر طبیعی ملی به ثبت برسد.

حمیدی همچنین حفاظت از این عرصه را ضرورتی قانونی و علمی دانست و اعلام کرد اداره محیط زیست دهگلان آماده همکاری برای تعیین حریم حفاظتی و معرفی علمی این سایت ارزشمند است.

