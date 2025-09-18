کشف سایت فسیلی هفت میلیون ساله در کردستان

به گزارش کرد پرس، رئیس اداره محیط زیست دهگلان با اشاره به اهمیت این دستاورد، گفت: این محوطه بی نظیر حاصل همکاری مشترک اداره کل حفاظت محیط زیست کردستان و دانشگاه زنجان است و می تواند نقش مهمی در شناخت میراث طبیعی و سیر تکامل حیات در ایران ایفا کند.

جمیل حمیدی افزود: به دنبال انعقاد قرارداد رسمی، گروه زمین شناسی دانشکده علوم دانشگاه زنجان به سرپرستی مجید میرزایی طی مأموریتی شش روزه به مطالعه و برداشت نمونه های فسیلی در این منطقه پرداختند و در این فرآیند، اداره محیط زیست دهگلان به عنوان ناظر محلی بر اجرای دقیق موازین علمی، فنی و زیست محیطی نظارت مستمر داشت.

وی اظهار کرد: نمونه های برداشت شده اکنون برای بررسی های تخصصی و آزمایشگاهی به مراکز علمی منتقل شده اند و گزارش اولیه تیم پژوهشی نشان می دهد که این فسیل ها متعلق به گونه های شاخصی از اسب های سه انگشتی و گاوسانان در دوره میوسن پسین هستند.

رئیس اداره محیط زیست دهگلان با تأکید بر جایگاه ویژه این کشف، ادامه داد: پس از تکمیل مطالعات و تأیید نهایی کارشناسان، پیگیری خواهیم کرد تا این محوطه به عنوان یک اثر طبیعی ملی به ثبت برسد.

حمیدی همچنین حفاظت از این عرصه را ضرورتی قانونی و علمی دانست و اعلام کرد اداره محیط زیست دهگلان آماده همکاری برای تعیین حریم حفاظتی و معرفی علمی این سایت ارزشمند است.