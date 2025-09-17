افول نفوذ آمریکا در عراق و اقلیم کردستان و قدرت نمایی همسایگان

به گزارش کردپرس، اندیشکده استراتفور با اشاره به تکمیل شدن روند خروج تدریجی نیروهای آمریکا از عراق و اقلیم کردستان تا سال 2026 نوشت: «واشنگتن تنها با حضور محدود فنی در عراق باقی میماند و در همین حال، آنکارا با ابزارهای اقتصادی و تهران از طریق سیاسی، نقشهای تازهای در آینده بغداد ایفا خواهند کرد.»
بهگفته استراتفور، ثبات عراق در دوره جدید کمتر تحت تأثیر آمریکا و بیشتر در گرو تعامل و تقابل دو همسایه قدرتمند، یعنی ایران و ترکیه، خواهد بود.
این اندیشکده تاکید کرده است پایان ائتلاف ضد داعش و آغاز شراکت راهبردی بغداد و واشنگتن، آرایش سیاسی خارجی در عراق تغییر محسوس خواهد کرد و تغیراتی جدی در این خصوص صورت خواهد گرفت.
بر اساس گزارش اندیشکده استراتفور، خروج تدریجی نیروهای آمریکایی از پایگاههای عینالاسد و ویکتوری طی هفتههای آینده به پایان خواهد رسید و بخشی از این نیروها به پایگاههای نظامی در اربیل در اقلیم کردستان منتقل میشوند.
بر اساس توافقی که در سپتامبر ۲۰۲۴ میان دولت وقت جو بایدن و بغداد حاصل شد، ائتلاف بینالمللی ضد داعش تا سپتامبر ۲۰۲۵ منحل و همکاریهای امنیتی دو کشور به چارچوب «شراکت راهبردی» منتقل میشود. در عین حال، شمار محدودی از نیروهای آمریکایی برای ارائه پشتیبانی فنی به نیروهای امنیتی عراق باقی خواهند ماند.
استراتفور میافزاید: در غیاب نقش پررنگ واشنگتن، ترکیه تلاش خواهد کرد حضور اقتصادی خود در شمال عراق را به نفوذی گستردهتر در بغداد تبدیل کند و ایران نیز از طریق احزاب سیاسی و گروههای همسو، جایگاه خود را در عراق بازسازی و تثبیت خواهد کرد. بر این اساس، ثبات آینده عراق بیش از گذشته، تحت تأثیر رقابت قدرتهای منطقهای قرار خواهد گرفت.
