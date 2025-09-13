بزم شورانگیز موسیقی مقامی و کردی در خانه تنبور دالاهو

به گزارش خبرنگار کردپرس، نهمین جشنواره کهن آواهای تنبور و موسیقی کردی در روزهای پنجشنبه ۲۰ شهریور و جمعه ۲۱ شهریور در موسسه فرهنگی هنری خانه تنبور واقع روستای بانزلان شهرستان دالاهو برگزار شد. در طول دو روز برگزاری این جشنواره، نوازندگان در سه بخش مقام نوازی، مقام خوانی و بداهه نوازی در رده‌های سنی نونهالان، نوجوانان و جوانان به رقابت پرداختند. همچنین ۱۲ گروه موسیقی از استان‌های مختلف کشور به اجرای برنامه پرداختند.





استقبال بسیار گسترده مردم از جشنواره



با وجود تبلیغات اندک و محدود، جمعیت بسیار زیادی از شهرهای مختلف کرمانشاه و دیگر استان برای حضور در آیین اختتامیه این جشنواره راهی خانه تنبور در بانزلان گهواره شده بودند. به گونه ای که صف ماشین‌ها تا چند کیلومتری روستا رفته بود و چند هزار نفر در محوطه خانه تنبور و روی دیوارها و بیرون از مجموعه گردهم آمده بودند و به قول معروف جای سوزن انداختن نبود.

طبق سنت گذشته ورود برای عموم آزاد بود و افراد می توانستند بدون تهیه بلیط و به صورت رایگان از برنامه‌های جشنواره استفاده کنند.

این جشنواره برزگ و معتبر هر ساله با هزینه شخصی استاد علی اکبر مرادی برگزار می‌شود و از بودجه هیچ نهاد دولتی و یا کمک نهادهای هنری استفاده نمی‌کند. با وجود این شرایط امکان اسکان و پذیرایی مناسب برای مهمانان و نوازندگانی که خارج از استان به این جشنواره آمده بودند، توسط موسسه خانه تنبور به خوبی فراهم شده بود.

در واقع جشنواره کهن آواهای تنبور و موسیقی کردی یک برنامه هنری کاملا مردمی و برای مردم است که با همت بلند و اراده محکم استاد علی اکبر مرادی چهره برجسته موسیقی ایران و همراهان او هر ساله برگزار می‌شود.





حضور چهره های برجسته هنری و فرهنگی



مهمان ویژه این دوره از جشنواره استاد کیهان کلهر چهره برجسته موسیقی ایران بود. استاد کلهر همراه با همسر خود در طول دو روز جشنواره در کنار برگزار کنندگان حضور داشت و یک دیدار هنری برای نوازندگان جوان برگزار کرد و با حوصله به پرسش های آن ها پاسخ داد.

منصور بهرام بیگی، فرزاد شاهسواری، احسان عبدی پور، حیدر کاکی و ... از دیگر چهره های مطرح حاضر در این جشنواره بودند.



همچنین آیین اختتامیه این جشنواره شاهد حضور چهره های و مطرح بزرگان منطقه مانند؛ سید نجم الدین و سیدجلال حیدری فرزندان آقا سیدنصرالدین حیدری رهبر مردم یارسان، پرویندخت داودیان، جهانبخش شکری، علی علیئی، کیومرث امیری کله جوبی، بهمن زارعی و دیگر چهره ها بود.

نکته جالب اینکه از هیچ مقام دولتی برای حضور در آیین اختتامیه دعوتی به عمل نیامده بود.





آغاز برنامه با نوای ساز و دهل



برنامه اختتامیه این جشنواره با نوای شورانگیز ساز و دهل آغاز شد و در همان ابتدای کار شور و حال عجیبی به جمعیت حاضر بخشید. در طول برنامه گروه‌های متعدد و نام آشنایی مانند گروه هنرجویان خانه تنبور، گروه دیراک خاتون، گروه کاکه و گروه دف نوازی دختران به اجرای برنامه‌ پرداختند و بارها مورد تشویق قرار گرفتند.

همچنین در طول برنامه تماشاچیان به تناوب شاهد اجرای دونوازی‌های شورانگیز سازهای سنتی کردی مانند شمشال و تنبک، نرمه‌نای و تنبک و دهل و سرنا بودند و بارها تماشاچیان با کف زدن و گاهی هم با هلپرکی به همراهی و همنوایی با هنرمندان جشنواره پرداختند.

در بخشی از این جشنواره استاد علی علیئی هنرمند قدیمی کرمانشاه و خواننده آهنگ معروف "له بیستون وارانه" به اجرای زنده آواز کردی و یک تصنیف پرداخت که لطف تازه ای به فضای جشنواره بخشید.



اجرای گروه هنرجویان خانه تنبور



خانه تنبور پس از حدود ده سال فعالیت آموزشی، تعداد زیادی هنرجو تربیت کرده و نوازندگان متعددی را به جامعه هنری معرفی کرده است. گروه هنرآموزان خانه تنبور نیز حاصل تلاش‌ها و فعالیت های آموزشی خانه تنبور و زحمات استادعلی اکبرمرادی، حیدر کاکی، فرزاد بازگیر و ساسان صوفی است.

این گروه به خوانندگی رها افضلی، دریا کاکایی و سید سیروان یادگاری، مقام "گل وه خاک" را در اختتامیه این جشنواره اجرا کردند. در این اجرای ویژه استاد علی اکبر مرادی و حیدرکاکی هنرآموزان خود را همراهی کردند.



معرفی نفرات برتر جشنواره



کار داوری بخش‌های مختلف جشنواره کهن آواهای تنبور و موسیقی کردی را اساتید و چهره های ممتاز موسیقی تنبور و مقامی مانند علی اکبر مرادی، حیدرکاکی، یدالله القاصی، سیدنادراجاق، خانم شیرین محمدی، عزیز کنگرلو و منصور بهرام بیگی بهرام بیگی بر عهده داشتند.



در بخش رقابتی ترزها، مقام خوانی و مقام نوازی رده سنی نونهالان؛ امیررضا نجفی، ایلیا رستمی، آرشا کاکایی، روچیار عبدی پور، سیده سدنا ذوالنوری، شنتیا مرادی و محمد ابو الفضل دوستی به مرحله نهایی راه یافتند که با رای هیات داوران؛ آرش کاکایی، شنتیا مرادی و محمد ابوالفضل دوستی به ترتیب مقام اول تا سوم را از آن خود کردند.

در بخش رقابتی ترزها، مقام خوانی و مقام نوازی در رده سنی نوجوانان؛ اهورا رضایی میر حصاری، ایلیا اکبری، ایلیا مصطفی، ثمر عباسی، دریا کاکایی، رها افضلی، سپنتا احمدی، سید سیروان یادگاری، کیارش صفری و کیارش کاکایی در مرحله نهایی به رقابت پرداختند که با رای هیات داوران؛ سید سیروس یادگاری و دریا کاکایی مشترکا اول شدند، کیارش کاکایی، رها افضلی و ایلیا مصطفی به صورت مشترک عنوان دوم را کسب کردند و مقام سوم در این رده به یسنا احمدی و ایلیا اکرمی رسید.

در بخش رقابتی ترزها، مقام خوانی و مقام نوازی رده سنی جوانان؛ ایلیا احمدیان فر، دیاکو قبادی بانشیروانی، سعید امیری، علی احمدیان فر، کیا صفری، مهدی صنعتی به بخش نهایی راه یافتند که با رای داوران ایلیا احمدیان فر، حسن احمدیان و دیاکو قبادی بانشیروانی به ترتیب اول تا سوم شدند.

همچنین در بخش بداهه نوازی بر اساس مقامات و فرهنگ موسیقایی (تنبور)؛ آراد محمدی، دینا عبدی، غزل عباسی، کیان ناصری، مازیار رضایی، متین حیدری و محمد گلی طارمی در بخش نهایی به رقابت پرداختند که در پایان با رای هیات داوران دنیا حیدری، کیان ناصری و محمد گلی طارمی به عنوان نفرات اول تا سوم معرفی شدند.

در بخش گروه نوازی؛ گروه «خیال» از کنگاور، گروه «گه لو» از سنندج، گروه «هراز » از کرمانشاه، گروه «هونیاک» از کرمانشاه، گروه «هیوی» از جوانرود به رقابت پرداختند که با رای هیات داوران گروه «هونیاک» رتبه اول، گروه «گه لو» رتبه دوم و گروه «خیال» رتبه سوم را کسب کردند.

گزارش: بهزاد خالوندی