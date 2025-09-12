به گزارش کردپرس، پیشوا هورامی، سخنگوی دولت اقلیم کردستان، در گفتوگو با رسانه رسمی حزب دمکرات اعلام کرد: امیدواریم از طریق گفتوگو به توافق برسیم، اما اگر این اتفاق نیفتد، گزینههای متعددی پیش روی ما قرار دارد، از جمله کنارهگیری از روند سیاسی و عدم مشارکت در انتخابات.
او تأکید کرد: «نمیشود چندین ماه حقوق کارمندان ارسال نشود و ما فقط تماشاچی باشیم و سکوت کنیم. امیدواریم به توافق برسیم، اما در غیر این صورت گزینههایی از جمله کنارهگیری از روند سیاسی و انتخابات را بررسی خواهیم کرد.»
هورامی افزود: دولت اقلیم کردستان همچنان آماده گفتوگو با بغداد برای حل مشکلات است. بغداد پرداخت حقوق کارمندان اقلیم را مشروط به صادرات نفت کرده است که میتواند راهحلی برای مشکل پرداخت حقوق امسال باشد.
وی همچنین درباره شکایت دولت فدرال عراق (شکایت سودانی) گفت: «شورای دولت تصمیم نهایی در مورد اقلیم کردستان نمیگیرد، تنها نظر مشورتی میدهد. پیشتر دادگاه فدرال وحدتنظر خود را اعلام کرده و حالا باید دید نتیجه نهایی در آینده چه خواهد بود.»
