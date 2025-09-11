مواضع مسئولان حزب دمکرات و اتحادیه میهنی درباره تشکیل کابینه جدید

به گزارش کردپرس، با آغاز مجدد نشستهای پارلمان کردستان و بحثها پیرامون تشکیل کابینه جدید دولت، مسئولان حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان از پیشرفت گفتوگوها خبر دادهاند.
نزدیک به یک سال از آخرین انتخابات پارلمان کردستان گذشته است، اما تاکنون دولت جدید تشکیل نشده است. حزب دمکرات و اتحادیه میهنی به عنوان برندگان اول و دوم انتخابات، همچنان در حال برگزاری نشستها و گفتوگوها درباره تشکیل دولت و انتخاب هیئت رئیسه پارلمان کردستان هستند.
فاضل میرانی، مسئول دفتر اجرایی دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان، اعلام کرد: «بهزودی حزب دمکرات و اتحادیه میهنی درباره فعالسازی پارلمان و تشکیل کابینه جدید دولت به توافق خواهند رسید، زیرا تداوم این وضعیت به سود اقلیم کردستان نیست و نباید مردم بار ضعف سیاسی را بر دوش بکشند.»
از سوی دیگر، محمود محمد، سخنگوی حزب دمکرات، تأکید کرد که هر دو هیأت مذاکرهکننده حزب دمکرات و اتحادیه میهنی از جزئیات آخرین مراحل گفتوگوها آگاهند. او افزود: «طبق توافق رسمی، در همین ماه هیأت رئیسه پارلمان کردستان انتخاب خواهد شد و این توافق نهایی است.» وی همچنین گفت روابط میان دو حزب برخلاف برخی ادعاها تیره نیست.
در همین حال، سعدی احمد پیره، عضو دفتر سیاسی اتحادیه میهنی کردستان، در پیامی رسانهای اظهار داشت: «روابط ما با حزب دمکرات رو به بهبود است. هیأت عالیرتبه مذاکرهکننده هر دو حزب درباره فعالسازی پارلمان تصمیم گرفتهاند و ما منتظر نحوه اجرای این تصمیم هستیم.»
