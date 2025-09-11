دستورات آنکارا به احمد الشرع برای فشار به کردهای سوریه

به گزارش کردپرس، اردوغان آلتان، روزنامه‌نگار کُرد، در یادداشتی خبری- تحلیلی می‌گوید دولت ترکیه هم‌زمان که در چارچوب روند «صلح و جامعهٔ دموکراتیک» از گفت‌وگو سخن می‌گوید، برای تصفیهٔ نیروهای سوریه دموکراتیک (SDF) (نیروهای مدافع مردم شمال و شرق سوریه) بر «دولت انتقالی احمد الشرع» فشار وارد می‌کند و می‌کوشد به سیاست آمریکا نیز جهت بدهد. او با اشاره به ادامهٔ کار کمیسیون پارلمانی «همبستگی ملی، برادری و دموکراسی» و درخواست‌های فراگیر برای دیدار این کمیسیون با عبدالله اوجالان، تاکید می‌کند تهدیدهای مداوم علیه مدیریت خودگردان و ادبیات مقاماتی چون هاکان فیدان فضای روند جاری صلح را مسموم کرده است.

«ترکیه، برای تصفیهٔ SDF که از مردم شمال و شرق سوریه در برابر هرگونه تهدید دفاع می‌کند، هم بر «دولت انتقالی» فشار می‌آورد و هم می‌کوشد به آمریکا جهت بدهد.

پس از اظهارات دولت باغچه‌لی، رئیس حزب حرکت ملی (MHP)، در مجلس در اکتبر ۲۰۲۴ و فراخوان عبدالله اوجالان در ۲۷ فوریه، روند «صلح و جامعهٔ دموکراتیک» ادامه دارد. کمیسیون «همبستگی ملی، برادری و دموکراسی» که در مجلس تشکیل شده، کار خود را با شنیدن دیدگاه‌های محافل گوناگون ادامه می‌دهد. بسیاری از محافل، به‌ویژه دم پارتی، خواستار دیدار کمیسیون با عبدالله اوجالان—به‌عنوان «رئیسِ مذاکره‌کنندگان» در روند جاری صلح—شده‌اند. اما هنوز گامی در این‌باره برداشته نشده است. از سوی دیگر، همچنان نامشخص است که حکومت در قبال حل مسئلهٔ کُرد چه اقداماتی انجام خواهد داد.

حکومت ترکیه که به «کش‌دادن زمان» متهم است، افزون بر اینکه در نقطهٔ حلّ مسئله گامی برنمی‌دارد، به‌طور مکرر «مدیریت خودگردان شمال و شرق سوریه» را هدف قرار می‌دهد. تهدیدها علیه مدیریت خودگردان که عبدالله اوجالان آن را «خط قرمز من» خوانده و کُردها با پرداخت بهای سنگینی از آن دفاع کرده‌اند، تردیدها نسبت به روند جاری صلح را در افکار عمومی افزایش می‌دهد. به‌ویژه زبانِ به‌کاررفته از سوی هاکان فیدان وزیر خارجه، این روند را مسموم می‌کند.

ملت‌ها دشمن هستند اما بقایای داعش دوستند!

حکومت ترکیه که ساختار موجود در شمال و شرق سوریه را به عنوان یک تهدید می‌بیند، «هیئت تحریرالشام» (HTŞ)—که بر پایهٔ گروه‌های شبه‌نظامیِ درون القاعده و داعش شکل گرفته—را در آغوش می‌گیرد. ترکیه، در حالی که به احمد الشرع، مدیر HTŞ که در رأس «دولت انتقالی سوریه» قرار دارد، «برادرم» می‌گوید، «مدیریت خودگردان»—که با مشارکت کُردها، عرب‌ها، ترکمن‌ها، ارمنی‌ها و جوامع اعتقادی گوناگون ساخته شده—را دشمن می‌داند.

دستور به الشرع

حکومت ترکیه برای تصفیهٔ مدریت خودگردان شمال و شرق سوریه و واداشتن آن‌ به تسلیم در برابر HTŞ، تمام دکمه‌ها را در میدان فشرده است. از یک‌سو تلاش می‌شود عشایر عرب علیه مدیریت خودگردان به حرکت درآیند، و از سوی دیگر از طریق سازمان اطلاعات ترکیه (میت)، بازیگران منطقه هدایت می‌شوند. تنها هدف، تصفیهٔ SDF است که تا امروز از مردمان منطقهٔ تحت کنترل مدیریت خودگردان شمال و شرق سوریه در برابر همهٔ تهدیدها دفاع کرده است.

بر پایهٔ اطلاعاتِ به‌دست‌آمده، ترکیه در همین چارچوب در روزهای اخیر به احمد الشرع، رئیس «دولت انتقالی سوریه»، «اولتیماتوم» داده است. همچنین از طریق دفتر ترکیه در دمشق، پیش از دیدار با آبراهام جی. حماده، عضو جمهوری‌خواه کنگرهٔ آمریکا، هشدارهایی ابلاغ شده است.

از الشرع خواسته شده SDF و PKK را متهم کند و همچنین اطلاعاتی دربارهٔ سویدا ارائه دهد. برخی از مواردی که از طریق الشرع به حماده منتقل شده، چنین گزارش شده است:

SDF الزاماتِ توافقی را که در ۱۰ مارس میان الشرع و «مظلوم عبدی»، فرماندهٔ کل SDF، امضا شد اجرا نمی‌کند و با کشورهایی مانند فرانسه در پی گزینه‌های تازه است.

SDF دستورات خود را از PKK دریافت می‌کند؛ این وضعیت در ترکیه نگرانی امنیتی ایجاد می‌کند. آمریکا باید در خلع‌سلاح SDF کمک کند.

در برخی شهرهای واقع در مناطق مدیریت خودگردان، عرب‌ها به کوچ اجباری وادار می‌شوند.

SDF و PKK افسرانِ سابقِ رژیم را در اردوگاه‌های نظامی نگه می‌دارند و قصد دارند آنان را علیه «دولت انتقالی سوریه» به کار گیرند.

ایران از طریق PKK حضور خود را در شمال و شرق سوریه حفظ کرده و این وضعیت برای آمریکا تهدیدآمیز است.

PKK از نفتِ سوریه بهره‌برداری می‌کند و این امر برای همهٔ سوری‌ها مشکلات اقتصادی ایجاد می‌کند.

SDF عمداً می‌کوشد زیرساخت‌ها را در مناطق عرب‌نشین نابود کند.

SDF با استفاده از داعشی‌های زندانی، سیاستِ سوریه را درگیر دولت‌های خارجی می‌کند.

SDF در جریان ناآرامی‌های سویدا از شبه نظامیان متشکل از سربازانِ سابقِ رژیم سوریه حمایت کرد؛ سربازانِ وزارت دفاع را کشت و به غیرنظامیان شکنجه روا داشت.

SDF می‌کوشد آشوبِ داخلیِ سوریه را از طریق سویدا و پراوه به کشورهای همسایه گسترش دهد.

SDF نمی‌خواهد به دولتِ سوریه بپیوندد و توافقِ ماه مارس را نادیده می‌گیرد.»