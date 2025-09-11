به گزارش کردپرس، دادستانی عمومی کوچوک‌چکمجه در ترکیه از آغاز یک عملیات گسترده علیه شرکت‌ها و افراد وابسته به جان هُلدینگ خبر داد. بر اساس اطلاعیه صادره، در این عملیات ۱۲۱ شرکت و دارایی‌های وابسته به آن‌ها توقیف و به «صندوق بیمه سپرده‌ها» (TMSF) منتقل شده است.

شرکت‌های تحت مدیریت این هلدینگ شامل برخی از رسانه‌های بزرگ کشور از جمله خبر تُرک، بلومبرگ و شو تی وی می‌شود. این اقدام بازتاب گسترده‌ای در افکار عمومی و فضای رسانه‌ای ترکیه داشته و به عنوان یکی از بزرگ‌ترین مداخلات قضایی در حوزه رسانه و اقتصاد توصیف شده است.

در همین رابطه، برای هشت نفر از جمله صاحبان اصلی جان هُلدینگ یعنی مهمت شاکر جان، کمال جان و کنان تکیرداغ قرار بازداشت صادر شده است. اتهامات مطرح‌شده علیه این افراد شامل «تشکیل و اداره سازمان مجرمانه»، «قاچاق»، «کلاهبرداری» و «پول‌شویی» عنوان شده است.

مقامات قضایی تأکید کرده‌اند که روند بازرسی‌ها در شرکت‌های توقیف‌شده ادامه دارد و تحقیقات برای روشن شدن ابعاد کامل این پرونده در جریان است.