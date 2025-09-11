حذف ۷۸۶ نامزد انتخابات عراق به اتهام فساد و ارتکاب جرم

به گزارش کردپرس، سخنگوی کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق اعلام کرد که در نتیجه بررسی دقیق پرونده نامزدهای معرفیشده از سوی احزاب و ائتلافها برای انتخابات پارلمانی آینده، تاکنون ۷۸۶ نامزد رد صلاحیت شدهاند. دلیل عمده این رد صلاحیتها ارتکاب جرم، فساد و تخلفات قانونی بوده است.
جمانه غلای، سخنگوی کمیسیون عالی انتخابات عراق، در گفتوگو با شبکه SNN تصریح کرد: «تا این لحظه ۷۸۶ نامزد به دلایل مختلف از انتخابات آینده مجلس نمایندگان کنار گذاشته شدهاند که بیشتر آنها به دلیل ارتکاب جرم و دست داشتن در فساد رد صلاحیت شدند. همچنین اجرای قانون بررسی قضایی نیز یکی دیگر از دلایل کنار گذاشتن شماری از نامزدها بوده است.»
وی افزود: روند بررسی پرونده نامزدها همچنان ادامه دارد و نزدیک به ۵۰۰ پرونده دیگر در دست بررسی کمیسیون قرار دارد. هماکنون ۷ هزار و ۷۰۹ نامزد باقی ماندهاند که پروندههای آنان تحت بررسی است و طبق قانون باید ۳۰ روز پیش از برگزاری انتخابات، بررسی صلاحیتها نهایی شود.
این مقام کمیسیون تأکید کرد: «کارها مرحله به مرحله ادامه دارد و برای برگزاری انتخابات در ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ آمادهایم. تاکنون هیچ مانع مادی یا فنی پیش نیامده و همه امور بهخوبی پیش میرود.»
نظر شما