پرونده ثبت ملی جشنواره انگور سیاه سردشت به وزارتخانه ارسال می شود

بهگزارش کردپرس، مرتضی صفری، در مراسم آغاز چهارمین جشنواره انگور سیاه سردشت با تبریک هفته وحدت و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای بمباران شیمیایی سردشت و ضمن قدردانی از فرماندار و رئیس جهاد کشاورزی سردشت و شهردار و شورای شهر نلاس برای برگزاری این جشنواره و ایجاد شور و نشاط در بین مردم اظهار کرد: برگزاری رویدادهای گردشگری باعث شناسانده شدن ظرفیتهای تاریخی و گردشگری و نیز محصولات کشاورزی هر شهر میشود که ارمغان آن جذب گردشگری، ایجاد اشتغال است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی افزود: همچنین برگزاری جشنوارهها باعث حفظ هویت، فرهنگ و تاریخ هر منطقه میشود برای مثال آیین سنتی "بووکه بارانه" که طی آن بچهها از خداوند طلب باران میکنند خود یک آیین سنتی زیبا و متاسفانه فراموش شده است که در رویدادهای این چنین فرصت احیای چنین رسومی هم فراهم میشود.
او با بیان اینکه یکی از شروط لازم برای ثبت ملی یک رویداد استمرار در برگزاری به مدت سه سال پی در پی است، ادامه داد: در حال حاضر نیز جشنواره انگور سیاه سردشت از این شرایط برخوردار بوده و پرونده ثبت ملی جشنواره انگور سردشت بهزودی تکمیل و به وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ارسال میشود.
صفری با تشکر از پیگیریهای کمال حسینپور، نماینده شهرستانهای پیرانشهر، سردشت و میرآباد برای توسعه و رونق گردشگری در جنوب استان تصریح کرد: با پیگیریهای آقای حسینپور، ۹ میلیارد تومان اعتبار از وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی اخذ شده است که این اعتبار برای ساخت یک مجموعه پذیرایی در مجاورت آبشار شلماش و نیز ساماندهی مسیر دسترسی و مرمت پل قلاتاسیان اختصاص یافته چراکه یکی از راههای جذب گردشگر ارتقای زیرساختها است.
پیش بینی برداشت ۳۰ هزار تن انگور سیاه
مدیر جهاد کشاورزی سردشت نیز در آیین افتتاح این جشنواره افزود: امسال در سطح ٥ هزار هکتار از اراضی سردشت انگور سیاه کشت شده که پیشبینی میشود بیش از ۳۰ هزار تن محصول برداشت شود.
احمد علیپور تصریح کرد: بیش از ٧ هزارنفر در این شهرستان در زمینه باغداری و تولید انگور سیاه فعالیت دارند و تولید سالانه این محصول بین ۳۵ تا ۴۰ هزار تن برآورد میشود.
او با بیان اینکه انگور سیاه سردشت هشت رقم مختلف دارد، اظهار کرد: از جمله مهمترین ارقام آن میتوان به طایفی، سهرقوله، مام برایم و انگوت اشاره کرد.
مدیر جهاد کشاورزی انگور سیاه را مهمترین محصول کشاورزی سردشت دانست و افزود: رونق بازار این محصول نقش مهمی در معیشت مرزنشینان و همچنین جلوگیری از ایجاد شغلهای کاذب دارد.
علی پور گفت: در این جشنواره علاوه بر غرفههای عرضه انگور، غرفه عرضه سایر محصولات باغی از جمله انار، انجیر و گلابی وحشی و همچنین سماق، عسل، گیاهان دارویی، صنایعدستی، فرآوردههای انگور سیاه مانند باسلوخ، دوشاب، میوژ، گوزمه، حلواشکری، ترشی انگور نیز دایر شده است.
لازم به ذکر است که انگور سیاه سردشت که در زبان کردی «ترێ رهشه» خوانده می شود؛ به علت استفاده نکردن از کود و سموم، محصولی تمام ارگانیک محسوب میشود و از شهرت فراوانی برخوردار است.
