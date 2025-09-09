آغاز آموزش نیروهای سوری در ترکیه

به گزارش کردپرس، خبرگزاری میدلایستآی گزارش داد حدود ۳۰۰ سرباز و افسر پلیس سوری هماکنون در دو پایگاه در مناطق مرکزی و شرقی ترکیه آموزش میبینند. برنامه آنکارا شامل آموزش ۵ هزار نیرو در کوتاهمدت و دستکم ۲۰ هزار نفر در میانمدت خواهد بود.
چندین منبع آگاه به پایگاه خبری Middle East Eye گفتهاند ترکیه بر اساس توافق امنیتی که در ماه اوت میان آنکارا و دمشق امضا شد، آموزش نیروهای سوری را آغاز کرده است.
به گفته یکی از این منابع، حدود ۳۰۰ سوری شامل سربازان و همچنین تعدادی افسر پلیس، در حال حاضر در دو پایگاه نظامی در مناطق مرکزی و شرقی ترکیه تحت آموزش قرار دارند.
یک منبع دیگر نیز به MEE اعلام کرده است که آنکارا قصد دارد در کوتاهمدت حدود ۵ هزار نیروی نظامی و پلیس سوری را آموزش دهد و در میانمدت و بلندمدت این رقم دستکم به ۲۰ هزار نفر افزایش خواهد یافت.
خروج نیروهای ترکیه از شمال حلب
همزمان با آغاز این آموزشها، نیروهای امنیتی ترکیه روند عقبنشینی از شمال حلب را آغاز کردهاند؛ جایی که طی حدود هشت سال گذشته در قالب «نیروی مأموریت سوریه» مستقر بودند و وظیفه داشتند مناطق تحت کنترل ترکیه را پس از شکست داعش و شبهنظامیان کُرد تثبیت کنند.
به گفته منابع، این نیروها که عمدتاً از یگانهای ژاندارمری وابسته به وزارت کشور ترکیه تشکیل شده بودند، شروع به تخلیه پایگاهها کردهاند. تجهیزات و مایحتاج نظامی این پایگاهها به استانهای مرزی ترکیه شامل هاتای، غازیعینتاب و کیلیس منتقل شده است.
همچنین پایگاههای ترکیه در شهرهای مرزی اعزاز و جرابلس تخلیه و به نیروهای امنیتی وابسته به «دولت جدید سوریه» تحویل داده شدهاند. نفرات و تجهیزات خارجشده از حلب نیز بهطور موقت در خاک ترکیه مستقر شدهاند.
یک سخنگوی دولت سوریه در واکنش به پرسشها درباره این آموزشها اظهار بیاطلاعی کرده و وزارت دفاع ترکیه نیز هنوز به درخواست MEE برای توضیح پاسخ نداده است. با این حال، وزارت دفاع ترکیه ماه گذشته تأکید کرده بود که توافق دوجانبه با دمشق، شامل آموزش، مشاوره و تأمین تجهیزات خواهد بود.
گامی برای بازسازی ارتش سوریه
این توافق بهعنوان نخستین گام برای بازسازی و مدرنسازی ارتش سوریه تلقی میشود. بر اساس این طرح، ترکیه موظف است دانش و تخصص نظامی خود را منتقل کرده و تجهیزات لازم را برای ایجاد ارتشی کارآمد و توانمند در برابر تهدیدهای داخلی و خارجی در اختیار دمشق قرار دهد.
پیشتر در ماه ژوئیه، دولت سوریه رسماً از ترکیه درخواست کمک نظامی کرده بود. این درخواست پس از حملات هوایی اسرائیل به دمشق و استان سویدا و در میانه تنشهای شدید قومی میان دروزیها و قبایل بدوی مطرح شد.
در همان زمان، گزارشهای حقوق بشری از اعدام دهها نفر از جامعه دروزی به دست نیروهای دولتی سوریه و گروههای همپیمان حکایت داشت.
علاوه بر این، آنکارا و دمشق درباره یک پیمان دفاعی گستردهتر نیز گفتوگو میکنند که میتواند استقرار نیروهای ترکیه در دستکم سه پایگاه مهم داخل خاک سوریه را شامل شود. با این حال، توافق فعلی تنها به آموزش و مشاوره محدود است و چارچوبی برای استقرار مستقیم نیروهای ترکیه در سوریه ندارد
