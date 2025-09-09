به گزارش خبرگزاری کردپرس، عباس میرزاد اظهار داشت: همانطور که کلمه تعاون به معنای «یاریگری» و «مشارکت» است، باید در اقتصاد نیز معنای واقعی خود را پیدا کند. اما متأسفانه در استان ایلام، برخلاف ظرفیتهای سرشار، نقش تعاونیها بسیار کمرنگ است.
وی افزود: امروز بیش از ۳ هزار تعاونی در استان به ثبت رسیده اما بخش قابلتوجهی از آنها غیرفعال یا نیمهفعال هستند. رکود در این حوزه باعث دلسردی مردم شده و موجب شده نگرش عمومی نسبت به تعاونیها منفی شود. به عنوان مثال، تعاونی مرزنشینان با بیش از ۲۰۰ هزار عضو، سالهاست عملاً آوردهای برای اعضا نداشته و این نشان میدهد که باید بازنگری جدی در کارکردها انجام شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار ایلام با اشاره به ظرفیتهای معدنی استان خاطرنشان کرد: در حالی که ایلام دارای ۱۳ نوع کانی معدنی است، تنها یک تعاونی در این حوزه ثبت شده که حتی وضعیت فعالیت آن مشخص نیست. این در حالی است که تشکیل تعاونیهای تخصصی در حوزه معدن میتواند ضمن ایجاد اشتغال پایدار، نقش مهمی در توسعه اقتصادی استان داشته باشد.
میرزاد یکی دیگر از ضعفها را کمکاری در بخش کشاورزی دانست و گفت: چرا نباید تعاونیهای قدرتمند در حوزه گلخانهای که هم اشتغال ایجاد میکند و هم ارزش افزوده بالایی دارد، شکل بگیرند؟ چرا در حوزههایی مثل انجیر زاگرس یا فرآوری بلوط، که ظرفیت طبیعی استان است، تعاونیهای فعال نداریم؟ حتی محصولاتی مثل مربای بلوط میتواند به برند ملی و فرصتی اقتصادی برای ایلام تبدیل شود.
وی در ادامه با اشاره به مشکلات تورم در استان اظهار کرد: ۵۲ درصد اشتغال ایلام در بخش خدمات است و تنها ۱۷ درصد در کشاورزی؛ این ساختار باعث شده سهم درآمد خانوارها پایین باشد و بیشترین هزینه صرف خوراک و کالاهای اساسی شود. به همین دلیل تورم در ایلام ملموستر و سنگینتر از بسیاری نقاط دیگر است. توسعه تعاونیها در حوزههای تولیدی و کشاورزی میتواند این چرخه معیوب را اصلاح کند.
معاون اقتصادی استاندار ایلام همچنین به ظرفیت انرژیهای تجدیدپذیر اشاره کرد و گفت: برای تولید هر مگاوات برق خورشیدی حدود ۳۰ تا ۳۵ میلیارد تومان سرمایه و یک تا دو هکتار زمین نیاز است. پیشنهاد دادهایم که حتی کارکنان دستگاهها با تشکیل تعاونی و تجمیع سرمایههای خرد وارد این حوزه شوند تا ضمن بهرهمندی از خرید تضمینی ۲۰ ساله، درآمدی پایدار برای خانوادهها ایجاد کنند.
میرزاد اضافه کرد: در حوزه صادرات نیز نیازمند اقدام جدی هستیم. هنوز در کشور عراق به عنوان مهمترین بازار هدف، رایزن اقتصادی مستقر در استان واسط نداریم که پیگیری این موضوع در دستور کار قرار گرفته است.
وی با تأکید بر لزوم تغییر نگرش نسبت به تعاونیها تصریح کرد: تعاونیها نباید فقط ثبت شوند و روی کاغذ باقی بمانند، بلکه باید به معنای واقعی در زندگی اقتصادی مردم اثرگذار باشند. این موضوع نیازمند همت مدیران، پیگیری دستگاههای اجرایی و اعتمادسازی در میان مردم است.
میرزاد گفت: امیدواریم با مدیریت جدید اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همکاری همه دستگاهها، شاهد شکلگیری تعاونیهای خلاق، درآمدزا و اثرگذار در استان باشیم. تعاونیهایی که از دل ظرفیتهای طبیعی و انسانی ایلام برخاسته باشند و بتوانند سهم واقعی خود را در اقتصاد و معیشت مردم ایفا کنند.
نظر شما