زن اربیلی: همسرم ۲۰ سال است ناپدید شده و در دست نیروهای امنیتی است

به گزارش کردپرس، زنی از شهر اربیل اعلام کرد که سرنوشت همسرش از سال ۲۰۰۵ تاکنون نامعلوم است و به گفتهی خودش نیروهای امنیتی (آسایش) او را بازداشت کردهاند و حاضر نیستند محل نگهداری او را فاش کنند. او تأکید کرده است که به او گفتهاند همسرش در اختیار «امنیت کل» بوده و به اتهام «اسلامگرایی» بازداشت شده است.
این زن که در میان خبرنگاران سخن میگفت، افزود: «همسرم در سال ۲۰۰۵ بازداشت شد و از آن زمان ناپدید است. ابتدا در امنیت اربیل بازداشت شد و سپس به امنیت کل تحویل داده شد. دو سال پیش در پارک شاندَر نامهای به دست مسعود بارزانی رساندم و به او گفتم همسرم ۱۸ سال است بازداشت شده و وعده داد که کاری برایم انجام دهد.»
او توضیح داد: «بعد از آن به اداره امنیت کل فراخوانده شدم و گفتند خبری خوش برایم داریم، اما تا امروز هیچ اقدامی نکردهاند و همچنان مرا سر میدوانند. من و مادر همسرم که نابیناست، تنها خواستهمان این است که محل نگهداری او را علنی کنند.»
این زن خطاب به افکار عمومی گفت: «آسان نیست در وطن خودت زندگی کنی اما سرنوشت همسرت ۲۰ سال نامعلوم باشد. شش فرزندم را بدون پدر بزرگ کردهام و رنج بسیاری کشیدهایم.»
در مورد اتهام همسرش نیز گفت: «میگویند او به اتهام اسلامگرایی بازداشت شده، اما ۲۰ سال است منتظریم و رنج بسیاری کشیدهایم، به ما می گویند او زنده است اما در بازداشت به سر می برد، کاسب بود و کار آزاد انجام میداد.»
