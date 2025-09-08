سرخط خبرهای۱۷شهریور خبرگزاری کردپرس

ائتلاف نانوشته کردها، دروزی‌ها، علوی‌ها و مسیحیان سوریه برای تقسیم قدرت

با تشدید بحران‌ها در سویدا و فشار برای ادغام کردها در ارتش سوریه، اقلیت‌های سوریه از جمله دروزی‌ها، کردها، علوی‌ها و مسیحیان به دنبال خودگردانی و تمرکززدایی هستند. در سویدا، اعتراض‌ها به مشکلات معیشتی به درخواست استقلال تبدیل شده و کردها نیز تحت فشار برای ادغام در ارتش هستند. تحلیلگران معتقدند تنها راه بقای این اقلیت‌ها، پذیرش سیستم فدرال یا کنفدرال و تقسیم قدرت است.

تلاش کردها برای به دست گرفتن ابتکار عمل در بازسازی ارتش سوریه

کردها در شمال‌شرق سوریه تلاش دارند تا ابتکار عمل در بازسازی ارتش سوریه را به دست بگیرند. نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) پیشنهاد تشکیل «شورای نظامی مشترک» را با دولت دمشق مطرح کرده‌اند که هدف آن بازسازی یک «ارتش ملی جدید» با مشارکت برابر و بر مبنای تنوع قومی و سیاسی است. این پیشنهاد به معنای فاصله گرفتن از طرح قبلی ادغام انفرادی نیروها در ارتش سوریه است. دمشق اما همچنان بر دو خط قرمز خود، یعنی عدم وجود نیروی نظامی جداگانه و ممنوعیت سیاست خارجی مستقل در شمال‌شرق، پافشاری دارد.

افزایش تنش و بازداشت‌ها در عفرین

دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داد از ابتدای ماه اوت تاکنون تنش‌ها در روستای جویق/جوقه در حومه عفرین ـ واقع در منطقه موسوم به «شاخه زیتون» تحت کنترل گروه‌های مورد حمایت ترکیه ـ به طور محسوس افزایش یافته است.

این تنش‌ها از یکم اوت آغاز شد، زمانی‌که یک جوان روستایی در پی اختلاف مالی با یکی از افراد وابسته به خانواده‌های نزدیک به گروه‌های طرفدار ترکیه هدف تیراندازی قرار گرفت و به شدت زخمی شد. حدود یک ماه بعد، در چهارم سپتامبر، کودک معلولی در یکی از خیابان‌های روستا مورد حمله قرار گرفت و خانواده‌اش تهدید شدند که از خانه خارج نشوند؛ این اتفاق موجی از اضطراب و نارضایتی میان اهالی به وجود آورد.