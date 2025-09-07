تلاش کردها برای به دست گرفتن ابتکار عمل در بازسازی ارتش سوریه

به گزارش کردپرس، نشریه نشنال کانتکست با اشاره به اظهارات اخیر سیپان حمو، فرمانده ارشد نیروهای کرد سوریه درباره طرح جدید کردها برای بازسازی ارتش سوریه نوشت: در حالیکه مذاکرات میان دولت دمشق و نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) وارد مرحلهای حساس شده است، کردهای شمالشرق سوریه با طرحی تازه خواستار تشکیل «شورای نظامی مشترک» شدهاند. این پیشنهاد که از سوی سیپان حمو، از فرماندهان شناختهشده SDF مطرح شده، بهجای ادغام فردی در ارتش سوریه، بر مشارکت برابر و بازسازی یک «ارتش ملی جدید» بر مبنای تنوع قومی و سیاسی کشور تأکید دارد. کردها با این رویکرد تلاش دارند جایگاه خود را در آینده سیاسی ـ نظامی سوریه تضمین کنند، اما دمشق همچنان بر دو خط قرمز خود، یعنی عدم وجود نیروی نظامی جداگانه و ممنوعیت هرگونه سیاست خارجی مستقل در شمالشرق، پای میفشارد.
سیپان حمو، فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF)، پیشنهاد تشکیل یک شورای نظامی مشترک با دولت انتقالی سوریه را مطرح کرده و آن را نخستین گام برای بازسازی «ارتشی ملی و دموکراتیک» دانسته است. این موضع تازه به معنای فاصله گرفتن SDF از طرح پیشین ادغام انفرادی نیروهایش در ارتش و تلاش برای ایفای نقش شریک برابر در ساختار نظامی آینده سوریه است.
به نوشته نشنال کانتکست، این پیشنهاد همزمان با آغاز دور جدید گفتوگوهای رهبران میانی SDF و دولت سوریه در دمشق درباره آینده شمالشرق سوریه و جایگاه این نیروها مطرح شده است.
پیشتر در ماه مارس، مظلوم عبدی، فرمانده کل SDF، و احمد الشرع، رئیسجمهور موقت سوریه، توافقی با حمایت آمریکا امضا کرده بودند که بر اساس آن قرار بود نیروهای دموکراتیک سوریه در ارتش سوریه ادغام شوند. اما اختلاف اصلی در تعریف «ادغام» باقی ماند: کردها بر پیوستن بهعنوان یک بلوک منسجم با حفظ ساختار فرماندهی فعلی تأکید داشتند، در حالی که دمشق خواهان جذب نیروها در ارتش به صورت انفرادی و بدون وابستگی آنها به نهادهای کردی در شمال و شمال شرق سوریه بود.
تحلیلگران معتقدند مناقشه امروز دیگر بر سر تمرکزگرایی یا تمرکززدایی نیست؛ بلکه بر نوع تمرکززدایی متمرکز است. مقامات نزدیک به دولت، از جمله قطیبه إدلبی از وزارت خارجه، تصریح کردهاند که دمشق دیگر بر سیستم کاملاً متمرکز پافشاری نمیکند، اما تنها به الگوی «تمرکززدایی اداری» تن میدهد؛ الگویی که اختیارات محدودی مانند آموزش و خدمات شهری را به مناطق میدهد اما از هرگونه استقلال سیاسی یا نظامی جلوگیری میکند.
بنا بر گزارش نشنال کانتکست، احمد الشرع، رئیس جمهور موقت سوریه، در دیدار با گروهی از روزنامهنگاران عرب دو خط قرمز دمشق را روشن کرده است:
۱. شمالشرق سوریه نمیتواند نیروی نظامی جداگانهای از ارتش ملی داشته باشد.
۲. منطقه حق پیگیری سیاست خارجی مستقل را نخواهد داشت.
در این میان، پیشنهاد تازه سیپان حمو – فرمانده پیشین یگانهای مدافع خلق (YPG) که به دلیل حساسیت ترکیه سالها در حاشیه نگه داشته شده بود – تغییر راهبردی در مواضع SDF به شمار میرود. او خواستار «ادغام برابر» از طریق تشکیل شورای نظامی مشترک با ارتش تحت رهبری هیئت تحریرالشام (HTS) شده و این شورا را نخستین گام برای ایجاد «ارتشی ملی متشکل از همه سوریها و بر پایه پروژهای دموکراتیک» دانسته است.
به گفته نشنال، این تغییر لحن نشان میدهد که SDF دیگر صرفاً در برابر جذب شدن مقاومت نمیکند، بلکه میکوشد دمشق را به توافق بر سر نیروی مشترک بکشاند. در این سناریو، کردها خود را نه یک گروه در آستانه انحلال، بلکه بهعنوان ستون اصلی در بازسازی ارتش و اداره سوریه جدید معرفی میکنند.
