سرخط خبرهای۱۲شهریور خبرگزاری کردپرس

آیا روند صلح کردها و ترکها در جریان است؟
بیش از شش ماه از بیانیه عبدالله اوجالان درباره خلع سلاح پکک میگذرد، اما نهتنها روند صلح پیشرفتی نداشته، بلکه سرکوب سیاسی و تبعیض علیه کردها در ترکیه ادامه یافته است. در حالیکه پکک آتشبس اعلام کرده، دولت ترکیه بر خلع سلاح بدون تضمین امنیتی اصرار دارد و اردوغان نیز این روند را مذاکره نمیداند. تحلیلگران معتقدند «صلح» بیش از آنکه واقعیت داشته باشد، به ابزاری سیاسی برای حاکمیت ترکیه تبدیل شده است.
از میدان جنگ به میز مذاکره؛ دیپلماسی سخت صلح ترکیه و پ.ک.ک
در اوت ۲۰۲۵، سه ماه پس از اعلام رسمی انحلال پکک و برگزاری مراسم نمادین خلع سلاح در شمال عراق، پارلمان ترکیه کمیتهای برای نظارت بر اصلاحات مرتبط با روند صلح تشکیل داد. رجب طیب اردوغان این تحولات را «صفحهای تازه در تاریخ کشور» خوانده، اما نظرسنجیها نشان میدهد اکثریت مردم به موفقیت روند خوشبین نیستند.
این روند با وجود پشتیبانی بیسابقه حزب حرکت ملی (MHP) و پذیرش واقعیتهای جدید از سوی پکک، در شرایطی حساس و شکننده قرار دارد. مهمترین چالشها شامل اجرای اصلاحات واقعی در حقوق و هویت کردها، ادغام جنگجویان سابق، و مدیریت فشارهای منطقهای در سوریه و عراق است.
در صورت اجرای نشدن توافق اس دی اف با دمشق، عملیات مشترک آنکارا و سوریه قطعی است
دولت باغچهلی رهبر حزب حرکت ملی ترکیه (MHP) هشدار داد: اگر نیروهای سوریه دموکراتیک (SDF) توافق ۱۰ مارس ۲۰۲۵ با دولت موقت سوریه را اجرا نکنند، عملیات مشترک ترکیه و دمشق حتمی خواهد بود.
او SDFوYPG را بخشی از پکک و تحت نفوذ اسرائیل دانست و اظهارات آمریکا مبنی بر جدایی YPG از پکک را «بیاساس» خواند. باغچهلی تأکید کرد سوریه نمیتواند فدرال اداره شود و تلاشهای آمریکا و اسرائیل برای تجزیه سوریه تهدیدی مستقیم علیه ترکیه است.
رهبر حزب حرکت ملی در پایان از کردها، ترکمنها و عربهای سوریه خواست در برابر «سیاستهای تجزیهطلبانه» متحد بمانند.
