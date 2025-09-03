تلاش دمشق برای خروج از توافق با کردها تحت فشار ترکیه

به گزارش کردپرس، صالح مسلم، از رهبران برجسته کرد سوریه و یکی از چهره‌های اصلی سیستم حکمرانی کردی در سوریه، هشدار داد که دولت انتقالی سوریه به رهبری احمد الشرع تحت فشار ترکیه، در حال عقب‌نشینی از توافق مارس با نیروهای دموکراتیک سوریه است. او برگزاری انتخابات پیش‌ِ‌رو توسط این دولت را «نمایشی» و تلاشی برای حذف اقلیت‌ها و تداوم سیاست‌های بعث توصیف کرد.

به گفته او، دولت انتقالی سوریه مذاکرات برنامه‌ریزی‌شده با نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) در پاریس را به بهانه برگزاری کنفرانس وحدت در شهر حسکه لغو کرده است. این کنفرانس که ۸ اوت برگزار شد، بیش از ۵۰۰ نماینده از جوامع کرد، عرب، سریانی، آشوری، ترکمن، ارمنی و چرکس را گرد هم آورد و بیانیه‌ای مشترک برای ایجاد یک نظام دموکراتیک ملی مبتنی بر کثرت‌گرایی، مشارکت و شهروندی برابر صادر کرد.

صالح مسلم به روزنامه گرین لفت استرالیا گفت: «این کنفرانس همان چیزی بود که هر رژیمی که واقعاً به ساختن سوریه‌ای نوین باور دارد، باید برگزار می‌کرد. اما دولت انتقالی نه‌تنها حاضر به چنین گفت‌وگویی نشد، بلکه آن را بهانه‌ای برای لغو مذاکرات قرار داد.»

حملات به اقلیت‌ها و بی‌اعتمادی به دولت انتقالی

وی به حملات خشونت‌آمیز شبه‌نظامیان وابسته به دولت انتقالی علیه جوامع دروزی در استان سویدا اشاره کرد و افزود: «آنچه در سویدا جریان دارد نشان می‌دهد این رژیم نمی‌تواند یک دولت دموکراتیک فراگیر را بپذیرد. آن‌ها هیچ ایدئولوژی یا دینی غیر از اسلام جهادی را قبول ندارند. به همین دلیل، علوی‌ها، دروزی‌ها و دیگر اقلیت‌ها امروز بیش از هر زمان دیگری به الگوی ما برای یک سوریه غیرمتمرکز و مبتنی بر خودگردانی محلی باور پیدا کرده‌اند.»

او تأکید کرد: «آنچه ما در روژاوا ساخته‌ایم می‌تواند مدلی برای تمام سوریه باشد.»

انتخابات نمایشی در سپتامبر

صالح مسلم همچنین از برگزاری انتخابات پارلمانی اعلام‌شده توسط دولت انتقالی سوریه تحت رهبری احمد الشرع در ماه سپتامبر را به‌عنوان اقدامی «نمایشی» یاد کرد. به گفته او، مناطق سویدا و بخش‌هایی از شمال و شرق سوریه تحت کنترل SDF عملاً از این روند کنار گذاشته شده‌اند و حتی در مناطق دیگر نیز انتخابات آزاد و مستقیم نخواهد بود.

بر اساس گزارش مرکز اطلاعات روژاوا، احمد الشرع شخصاً یک‌سوم کرسی‌های مجلس خلق را منصوب می‌کند و دوسوم دیگر نیز از طریق مجامعی متشکل از ۵۰ نفر منصوب از سوی رژیم انتخاب خواهند شد.

مسلم گفت: «این‌ها انتخابات نیست، بلکه صرفاً انتصاب افرادی است که به رژیم وفادار هستند.»

واکنش خودگردانی شمال و شرق سوریه

اداره خودگردان شمال و شرق سوریه در بیانیه‌ای در ۲۴ اوت از جامعه جهانی و سازمان ملل خواست این انتخابات را به رسمیت نشناسند. در این بیانیه آمده است: «تمامی گام‌های برداشته‌شده از زمان سقوط حکومت بشار اسد تا امروز ـ از کنفرانس گفت‌وگوی ملی گرفته تا تشکیل دولت موقت، اعلام قانون اساسی و اکنون انتخابات پارلمانی ـ در تضاد آشکار با اهداف انقلاب سوریه بوده است؛ انقلابی که برای عدالت، دموکراسی، برابری و آزادی همه اجزای جامعه سوریه شکل گرفت.»

بیانیه تأکید می‌کند: «انتخابات کنونی نه‌تنها دموکراتیک نیست بلکه بار دیگر تداوم همان سیاست‌های حاشیه‌نشین‌سازی و حذف را که مردم سوریه بیش از ۶ دهه تحت حاکمیت حزب بعث تجربه کرده‌اند، بازتولید می‌کند.»

صالح مسلم همچنین از ادامه حملات مشترک ترکیه و نیروهای دولت موقت به مواضع کردها در شرق و شمال سوریه خبر داد و آن را مایه ایجاد بی ثباتی و عادی شدن اوضاع در سوریه دانست.