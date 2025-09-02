به گزارش کردپرس گونول تول، کارشناس مسائل ترکیه، با انتشار یادداشتی در شبکه اجتماعی ایکس نسبت به شکست احتمالی روند صلح میان کردها و دولت آنکارا هشدار داده است.

او نوشت: از زمان فراخوان عبدالله اوجالان، رهبر زندانی کردها، برای خلع سلاح پ‌ک‌ک، کمیسیون پارلمانی ترکیه که مأموریت نظارت بر این روند را برعهده دارد، تاکنون هیچ اقدام ملموسی انجام نداده و روند صلح پیشرفتی قابل مشاهده نداشته است. همچنین بیش از یک ماه بی‌خبری از اوجالان، گمانه‌زنی‌ها درباره ورود این فرآیند به مرحله بن‌بست را افزایش داده است.

گونول تول با اشاره به مرتبط بودن تحولات مناطق تحت کنترل کردهای سوریه با روند صله در ارکیه افزود: در همین حال، تحولات اخیر در سوریه ـ به‌ویژه پس از رخدادهای سویدا ـ و تهدیدهای آنکارا به انجام عملیات نظامی علیه نیروهای دموکراتیک سوریه چشم‌انداز صلح را پیچیده‌تر کرده است. اوجالان در تازه‌ترین بیانیه خود بار دیگر بر حمایت از این روند تأکید کرده اما هشدار داده است که بدون بازنگری دو طرف در رویکردشان، این فرآیند به نتیجه نخواهد رسید.