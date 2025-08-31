به گزارش کردپرس، نشریه نیوریجن گزارش داد منابع امنیتی از خروج یک کاروان متشکل از ۲۶ کامیون حامل خودروها و تجهیزات نظامی ارتش آمریکا از پایگاه عین‌الاسد خبر دادند.

به گفته منابعی آگاه که با نشریه نیوریجن گفت‌وگو کرده اند، «یک محموله جدید امروز بعدازظهر در چارچوب عملیات تخلیه نیروهای آمریکایی از پایگاه عین‌الاسد خارج شد.»

این کاروان شامل خودروهای هاموی، خودروهای مین‌روب و کانکس بود. ۲۰ کامیون این کاروان نظامی به سمت اردن، چهار کامیون به اربیل و دو کامیون به بصره حرکت کرده‌اند.

ایالات متحده و عراق در سپتامبر ۲۰۲۴ توافق کردند که حضور نظامی ائتلاف به رهبری آمریکا در عراق «تا پایان سپتامبر ۲۰۲۵» به‌طور کامل پایان یابد و همکاری‌ها به یک شراکت امنیتی دوجانبه برای پشتیبانی از نیروهای عراقی و ادامه فشار بر داعش تغییر یابد.

آمریکا هم‌اکنون حدود ۲۴۰۰ نظامی در عراق مستقر دارد. این نیروها در سال ۲۰۱۴ به درخواست دولت عراق و برای مقابله با داعش به این کشور اعزام شدند.

صباح النعمان، سخنگوی نظامی نخست‌وزیر عراق، اوایل ماه جاری میلادی تأکید کرده بود که خروج نیروهای خارجی «نشانه توانمندی عراق در مقابله با تروریسم» است. وی تلاش‌های محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق در تحقق این روند را «نتیجه پافشاری و پیگیری سیاسی» او دانست.

همچنین یک مقام دفاعی آمریکا ۱۸ اوت به نیوریجن گفته بود که واشنگتن همچنان متعهد به پایان مأموریت نظامی ائتلاف در عراق تا سپتامبر ۲۰۲۵ است و حمایت از عملیات ضد داعش در سوریه را از پایگاه‌های عراق تا سپتامبر ۲۰۲۶ ادامه خواهد داد.

این مقام افزود: « ایالات متحده پس از انتقال نیروها و تجهیزات نیز روابط همکاری امنیتی دوجانبه خود را با عراق ادامه خواهد داد.»