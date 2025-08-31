دیدار هاکان فیدان با رئیس حشد الشعبی در آنکارا

به گزارش کردپرس، وزارت خارجه ترکیه اعلام کرد که هاکان فیدان وزیر امور خارجه این کشور، روز شنبه در پایتخت آنکارا با فالح فیاض، رئیس هیئت حشد الشعبی عراق، دیدار داشته است. این خبر از طریق حساب رسمی وزارت خارجه در پلتفرم «اِن سوسیال» منتشر شد، اما جزئیاتی درباره محتوای گفتگوها یا محورهای این دیدار ارائه نگردید.

این دیدار در شرایطی صورت می‌گیرد که روابط بغداد و آنکارا طی ماه‌های اخیر تحت‌تأثیر پرونده‌های امنیتی و منطقه‌ای از جمله حضور گروه‌های مسلح و همکاری‌های مرزی قرار داشته و انتظار می‌رود این موضوعات محور گفتگوهای فیدان و فیاض بوده باشد، هرچند تاکنون اطلاعات رسمی در این زمینه منتشر نشده است.