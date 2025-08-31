اقامت های بوم گردی سردشت به ١٤ مورد رسید

به گزارش کردپرس، چهاردهمین واحد بومگردی سردشت، با حضور معاون صنایعدستی و رئیس گروه سرمایهگذاری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی و مسئولان شهرستان سردشت در روستای قلته و در مجاورت سد سردشت به بهرهبرداری رسید.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی سردشت در این مراسم اظهار کرد: این اقامتگاه که با سرمایهگذاری بخش خصوصی و با هزینهای بالغ بر ۸۰ میلیارد ریال احداث شده، در زمینی به مساحت ۷۰۰ مترمربع و با زیربنای ۲۴۰ مترمربع بنا شده و ظرفیت اسکان ۲۰ مهمان را به صورت شباقامت داراست.
صلاح محمدی گفت: با افتتاح این واحد، تعداد اقامتگاههای بومگردی شهرستان سردشت به ۱۴ باب افزایش یافت که این امر، جایگاه نخست این شهرستان را در آذربایجان غربی از این حیث تثبیت کرده است.
