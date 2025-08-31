فارس عیسا: حملات پهپادی برای جلوگیری از توافق بغداد و اقلیم است

به گزارش کردپرس فارس عیسا، رئیس دفتر نمایندگی دولت اقلیم کردستان در بغداد، در گفتوگو با سایت «حزب دمکرات کردستان» اظهار داشت: مشکل اصلی روابط اربیل و بغداد یک مشکل ذهنیتی و رویکردی است. مقامات عراقی معتقدند که اقلیم، پیشرفت کرده اما آنها اعتقادی به یک کشور دموکراتیک و فدرالی ندارند.
او با تأکید بر اینکه دولت اقلیم تلاش کرده اختلافات به بغداد کشیده نشود، افزود: «برای حل مسائل لازم است همه فراکسیونها با هم عمل کنند، نه اینکه تنها یک فراکسیون بار مشکلات را بر دوش بکشد.»
به نوشتۀ سایت دراومیدیا، فارس عیسا گفت بغداد کردها را با نگاه «شهروند درجه دو» میبیند و تصور میکند تصمیمگیری تنها در اختیار بغداد است و وظیفه اقلیم صرفاً اجراست.
در خصوص پرونده نفت، وی یادآور شد: «توافقی میان بغداد و اربیل برای تهیه پیشنویس قانون نفت و گاز وجود داشت اما عراق از آن عقبنشینی کرد. همچنین مقرر شده بود نفت موجود از ابتدای ماه هفتم به بغداد تحویل داده شود، اما آنها از تحویل گرفتن آن خودداری کردند و بهانهی مشکلات فنی آوردند.»
او خاطرنشان کرد برخی جریانها در عراق تمایلی به رسیدن بغداد و اقلیم به توافق ندارند و همین موضوع سبب شده حملات پهپادی به تأسیسات نفتی اقلیم انجام گیرد.
به گفته او: «کسانی که پهپادها را بهسوی اقلیم فرستادند شناختهشده هستند؛ همانها که شب و روز پهپاد روانه ما میکنند و به نوعی میخواهند با این اقدامات از توافق جلوگیری کنند.»
نظر شما