به گزارش کردپرس، هاکان فیدان، وزیر امور خارجهٔ ترکیه، در سخنانی گفت که یگان های مدافع خلق (YPG) تنها سازمان کردی در کردستان سوریه نیست و «چندین حزب کُردی دیگر» وجود دارند که از قضا با ترکیه رابطه ای دوستانه دارند و به دولت آنکارا درخواست همکاری هم دادهاند. او «تفاهم YPG با دمشق»، «وجود تنها یک نیروی مسلح در سراسر سوریه»، «نمایندگی برابر در ادارهٔ کشور» و «صیانت از زبان و هویت گروههای مختلف» را ضروری دانست.
فیدان اعلام کرد که جدای از YPG، احزاب کُردی متعددی در سوریه حضور دارند که دوستان ترکیهاند و خواستار همکاری با ما هستند. او در یک گفتوگوی تلویزیونی در کانال TGRT گفت که سوریه دارای موقعیت ژئوپولیتیک ویژهای است که بر سراسر منطقه اثر میگذارد و افزود موضع اسرائیل در قبال سوریه پذیرفتنی نیست.
فیدان با رد «تقسیمبندی مؤلفهها در سوریه صرفاً برای دفاع از خود»، بر ضرورت به تفاهم رسیدن YPG با دولت دمشق تأکید کرد و گفت: «در سوریه باید یک نیروی مسلح واحد وجود داشته باشد؛ همزمان تدابیر لازم برای پاسداشت هویتها و زبانهای گوناگون اتخاذ شود و در ادارهٔ کشور نمایندگی برابر تضمین گردد—این همان چیزی است که ما از آن دفاع میکنیم.»
او در بخش دیگری تصریح کرد: «در سوریه فقط YPG وجود ندارد؛ بلکه شمار زیادی حزب کُردیِ سوری وجود دارد که دوستِ ترکیهاند و میخواهند با ما همکاری کنند. چند روز پیش با دوستان ما دیدار کردند و گفتند: ‘رویمان به آنکاراست؛ آنکارا بیاید و کمک کند.’ این نکته مهمی است. ما از فعالیتِ حزبهایی حمایت میکنیم که برای هیچ طرفی مشکل ایجاد نکنند.
این در حالی است که نزدیک به دو هفته پیش از این فیدان در نشست مشترک با وزیر خارجهٔ سوریه در آنکارا، از عبارت های «اوضاع را بر همزن و بیرون از سیستم» برای توصیف YPG استفاده کرد و از آنها خواست با دمشق وارد تعامل مثبت شوند. او همچنین پیشتر چندین بار بر «نمایندگی برابر» و «یک نیروی مسلح واحد» در ساختار آیندهٔ سوریه پافشاری کرده است.
نظر شما