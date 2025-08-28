ائتلاف حاکم در عراق تصویب قانون حشد شعبی را متوقف کرد

به گزارش کردپرس ائتلاف حاکم در عراق تصمیم گرفت تصویب قانون حشد شعبی را متوقف کند و تصمیمگیری درباره سرنوشت این نیروها را به تعویق بیندازد، تا زمانی که بحران لبنان درباره خلع سلاح حزبالله حلوفصل شود.
به نوشته سایت خبری خندان، یکی از رهبران در چارچوب هماهنگی اعلام کرده است: «ائتلاف در نشست اخیر خود تصمیمی درخصوص متوقف کردن روندها اتخاذ کرده که به موضوعی مناقشهبرانگیز با واشنگتن تبدیل شده است».
این رهبر که در نشست حضور داشته، گفته است: «رهبران ائتلاف به این نتیجه رسیدهاند که تصویب قانون نیروهای حشد شعبی به سود منافع کشور نیست».
در جریان نشست چارچوب هماهنگی، یکی از رهبران ائتلاف هشدار داده که «پیامهایی که از واشنگتن میرسد جای نگرانی دارد و نیازمند دقت است».
یک مشاور وابسته به یکی از جریانهای شیعه که در گفتوگوهای اخیر درباره سرنوشت این قانون شرکت کرده بود، اعلام کرده: «دولت گزینه جایگزین ندارد و سناریوی بازگشت به عقب نیز روی میز نیست».
منبعی نقل کرده است که تصمیم به کاهش تنش با آمریکاییها «تلاشی برای خرید زمان و انتظار نتیجه اوضاع لبنان» است؛ موضوعی که به گفته آن رهبر شیعیان اتخاذ شده است.
ائتلاف حاکم کشور روند آینده خود را به یکپارچهسازی سرنوشت نیروهای مسلح حشد شعبی بر اساس نتیجه کشمکشها درباره سلاحهای حزبالله لبنان گره زده است.
به گفته آن رهبر: «همهچیز وابسته به این است که آیا حزبالله لبنان توانایی تثبیت دوباره جایگاه خود را دارد؛ چه با سلاح و چه بدون سلاح».
نظر شما